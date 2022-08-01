مَتَّى التقديم على وَظْائِفْ جداره.. أكثر من 11 ألف وظيفة رجال ونساء الوَظْائِفْ التعليمية 1444

تساءل الكثير من الناس مَتَّى ستوفر برنامج جدارا الوَظْائِفْ التعليمية والإدارية وجميع الوَظْائِفْ التي تم الإعلان عنها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تعد منصة “جدارا” من أكبر المنصات الإلكترونية لنشر إعلانات الوَظْائِفْ للأشخاص الباحثين عن عمل. الوَظْائِفْ الشاغرة وكذلك الوَظْائِفْ التي توفرها القطاعات السَعُودِيْة سواء كانت خاصة أو حكومية، ويسهل على الباحثين عن عمل البحث عن الوظيفة التي يريدونها بكتابة مواصفاتهم والأقرب منهم.
آخر مَوعِد للتقدم لشغل الوَظْائِفْ التعليمية
وكشفت منصة جدرا عن فتح التطبيق ابتداء من يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022 م الموافق الثاني من محرم 1444 هـ، ويبلغ عدد الوَظْائِفْ المعلن عنها نحو 11547 منصبًا تعليميًا لكلا الجنسين، رجالًا ونساءً. النساء، وطلبات العمل متاحة حتى يوم الأحد القادم الموافق 7 أغسطس 2022 م، أي 9 محرم 1444 هـ.
خطوات التقديم على الوَظْائِفْ على أساس الجدارة 1443 هـ
هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها للتقدم لوَظْائِفْ برنامج جدارا التعليمية، والخطوات موجودة فِيْ كل مما يلي
- انتقل إلى رَابِطْ المنصةميزة“للميزات التعليمية، ثم قم بتسجيل الدخول إلى المنصة بالنقر فوق” تسجيل مستخدم جديد “.
- أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، بما فِيْ ذلك اسمك الكامل ورقم الهُوية الوطنية الشخصية.
- ثم اكتب تاريخ ميلادك ورقم الهُوية الوطنية ورمز التحقق الظاهر أمامك.
- بعد تسجيل الدخول، انقر فوق رمز “أود التقدم لشغل وَظْائِفْ الجدارة”.
- ابدأ بإدخال البيانات فِيْ نموذج الطلب بدقة ودون ترك أي حقول فارغة.
- بعد ذلك، اختر وحدد الوظيفة التي ترغب فِيْ الحصول عليها والتي تناسب خلفِيْتك التعليمية أو الوظيفة التي تشعر أنها مناسبة لها.
- بعد ذلك، اقرأ جميع شُروطْ وأحكام الوظيفة والمنصة وقبولها والموافقة على جميع معاييرها.
- سيطلب منك الموقع بعض الأوراق والمستندات، وتحميلها إلى المكان المخصص لها.
- ستتم ة طلبك وتقديمه إلى صاحب العمل لمعرفة ما إذا كنت مناسبًا للوظيفة وسيتم الاتصال بك لتحديد مَوعِد لمقابلة العمل.