مَتَّى التقديم على وَظْائِفْ جداره.. أكثر من 11 ألف وظيفة رجال ونساء الوَظْائِفْ التعليمية 1444

تساءل الكثير من الناس مَتَّى ستوفر برنامج جدارا الوَظْائِفْ التعليمية والإدارية وجميع الوَظْائِفْ التي تم الإعلان عنها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تعد منصة “جدارا” من أكبر المنصات الإلكترونية لنشر إعلانات الوَظْائِفْ للأشخاص الباحثين عن عمل. الوَظْائِفْ الشاغرة وكذلك الوَظْائِفْ التي توفرها القطاعات السَعُودِيْة سواء كانت خاصة أو حكومية، ويسهل على الباحثين عن عمل البحث عن الوظيفة التي يريدونها بكتابة مواصفاتهم والأقرب منهم.

آخر مَوعِد للتقدم لشغل الوَظْائِفْ التعليمية

وكشفت منصة جدرا عن فتح التطبيق ابتداء من يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022 م الموافق الثاني من محرم 1444 هـ، ويبلغ عدد الوَظْائِفْ المعلن عنها نحو 11547 منصبًا تعليميًا لكلا الجنسين، رجالًا ونساءً. النساء، وطلبات العمل متاحة حتى يوم الأحد القادم الموافق 7 أغسطس 2022 م، أي 9 محرم 1444 هـ.

خطوات التقديم على الوَظْائِفْ على أساس الجدارة 1443 هـ

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها للتقدم لوَظْائِفْ برنامج جدارا التعليمية، والخطوات موجودة فِيْ كل مما يلي