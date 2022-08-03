مَتَّى بدأيه الدراسة لعام 1444 التقويم الدراسي بعد التعديل بالمدارس والجامعات

مَتَّى بدات الدراسة للعام 1444 من الموضوعات الشائعة التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب والمعلمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وفِيْ هذا المقال نقدم لكَمْ عبر موقع ثقافني جميع التفاصيل الجديدة المتعلقة بالتقويم الأكاديمي بعد التعديل فِيْ المدارس. والجامعات ونقدم لكَمْ تاريخ بدء الدراسة وجميع الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها الطلاب والمعلمون طوال هذا العام الدراسي الجديد.

مَتَّى بدات الدراسة للعام 1444

يبدأ الفصل الدراسي الأول للطلاب من جميع المراحَلْ يوم الأحد 28 أغسطس 2022، وسيشهد الفصل الدراسي الأول عدة إجازات رسمية، من بينها إجازة العيد الوطني، والتي تصادف يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 و 22 سبتمبر. . 2022، وعطلة نهاية أسبوع ممتدة، 16 و 17 أكتوبر، 2022 وعطلة نهاية أسبوع أخرى ممتدة يوم الخميس 10 نوفمبر 2022.

من المقرر أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول فِيْ 24 نوفمبر 2022 وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني رسميًا فِيْ 18 ديسمبر 2022. ثم تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني فِيْ نفس اليوم، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث للطلاب فِيْ 13 ديسمبر.، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث للطلاب فِيْ 13 مارس 2023، وسيشهد إجازات رسمية مثل إجازة عيد الفطر التي ستكون فِيْ 13 أبريل 2023، وإجازة نهاية الأسبوع ممتدة يومي الأحد والاثنين، 28 و 29 مايو 2023.

عودة السادة 1444 1445

يمكن لجميع الباحثين عن مَوعِد بدء الدراسة للعام 1444 معرفة التاريخ الرسمي المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، وكذلك المَوعِد الرسمي لانتهاء العام الدراسي الجديد ومواعيد الإجازة الرسمية للمعلمين والطلاب. اعتبارًا من 24/1/1444 هـ والموافق للشهر الميلادي فِيْ 22 أغسطس 2022. أما بالنسبة لعودة المعلمين من جميع المستويات الأكاديمية، فإن مَوعِد العودة إلى العمل الرسمي هُو يوم الأحد 28 أغسطس 2022.