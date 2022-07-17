مَتَّى بدايه الدراسة 1444 وفقًا لتحديد وزارة التعليم ومَوعِد عودة الإداريين والمعلمين

حددت وزارة التربية والتعليم مَوعِد العودة للدراسات فِيْ عام 1444، والتقويم الذي تم إعداده لجميع المراحَلْ حسب خطة الوزارة التي أصدرت التقويم الذي يشمل جميع المواعيد الهامة الخاصة بالدراسة. دورة اكاديمية متضمنة الاجازات والامتحانات والتقويم تم انشاءه لمقابلة الطلاب وجميع لحظات العام الدراسي بالتزامن مع خطة تطوير وزارة التربية والتعليم ومن خلال هذا المقال سنشرح هذا التقويم مع شرح عندما يبدأ الاستوديو 144.

مَتَّى تبدأ الدراسة 1444

تبدأ السنة الدراسية على النحو الذي حددته وزارة التربية والتعليم فِيْ 28 أغسطس 2022، الموافق 1 صفر 1444. كَمْا أصدرت الوزارة التقويم، الذي يتكون من ثلاثة فصول، لتطوير العملية التعليمية عبر الإنترنت مع رؤيتها لعام 2030. كَمْا تم تحديد مَوعِد العودة للمعلمين والإداريين للعام الدراسي 1444. ولكن يختلف التاريخ بين الاثنين، على سبيل المثال المشرفِيْن وشاغلي المناصب الإدارية التربوية، والعودة لهم يوم الإثنين 24 محرم فِيْ العام. 1444 الموافق 22 أغسطس 2022، سيستقبلون الطلاب ويهِيْئون المدارس، فِيْما يتعلق بعودة المعلمين على جميع المستويات الدراسية، فسيكون ذلك مع عودة الطلاب بواحد من صفر، والذي يصادف يوم 28 أغسطس من عام 2022.

تفاصيل التقويم الأكاديمي 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم بعض تفاصيل التقويم للعام المقبل 1444، وإليكَمْ أهم التفاصيل التي يحتوي عليها التقويم، وهِيْ كالتالي

أولاً، تبدأ السنة الدراسية فِيْ 28 أغسطس ثم تصادف فِيْ الأول من شهر صفر.

يتكون العام الدراسي من ثلاثة فصول دراسية.

كل فصل دراسي 13 أسبوعًا.

سيكون مفتوحًا للجميع، من المدارس إلى الجامعات.

تبدأ الفصل الدراسي الأول فِيْ أول شهر صفر ويغادر 30 ربيع الثاني.

تبدأ الولاية الثانية فِيْ العاشر من جمادى الأولى وتنتهِيْ فِيْ العاشر من شعبان.

يبدأ الفصل الأخير، وهُو الثالث، فِيْ العشرين من شعبان وينتهِيْ فِيْ الرابع من ذي الحجة.

يحتوي العام الدراسي على خمسة إجازات ممتدة، ويحصل الطلاب على إجازتين فِيْ الفصل الأول واثنين فِيْ الفصل الثاني، وإجازة واحدة فقط فِيْ الفصل الثالث.

يقضي الطلاب عطلتان رسميتان، اليوم الوطني فِيْ سبتمبر ويوم التأسيس فِيْ فبراير.

مَتَّى ينتهِيْ العام القادم 1444

توفر وزارة التربية جداول تقويمية كل عام، ويمكن للطلاب معرفة مناهجهم من خلال التقويم ومعرفة مواعيد الإجازات والعطلات، أما مَوعِد انتهاء العام المقبل 1444 فسيكون الرابع من شهر ذي القعدة. – الحجة الموافق 21 يونيو 2023 م.