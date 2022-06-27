مَتَّى تأسست شركة نادك الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

عندما تأسست شركة نادك، الشركة الوطنية للتنمية الريفِيْة، تعتبر من أهم وأكبر شركات المواد الغذائية والمنتجات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وفِيْ جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث اكتسبت مثل هذه السمعة. بسبب ثقة العملاء بهم، إما بسبب جودة منتجاتهم أو بسبب رغبتهم فِيْ عدم استخدام مواد ضارة فِيْ بنائها، لذلك سنكتشف مَتَّى تم تأسيس نادك رئيس الشركة، والمزيد من المعلومات المهمة عن هذا وعن أعماله الجديدة.

شركة نادك

نادك هِيْ أول شركة زراعية يتم تأسيسها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وهِيْ إحدى الشركات السَعُودِيْة الزراعية العامة المحدودة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكَمْلها. أما الأسهم المتبقية والبالغة 32٪ فهِيْ مملوكة للحكومة السَعُودِيْة، وقد تميزت هذه الشركة بإنتاج منتجات الألبان وكذلك إنتاج البطاطس والعصائر.

مَتَّى تأسست شركة نادك الوطنية للتنمية الريفِيْة

نادك، الشركة الوطنية للتنمية الريفِيْة، تأسست فِيْ 1 يوليو 1981، بناء على مرسوم ملكي صادر فِيْ الدولة بتأسيسها. تمتلك حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة 32٪ من الأسهم. أما باقي الأسهم فهِيْ مدرجة فِيْ السوق المالية السَعُودِيْة وهناك العديد من الشركات التابعة لها ومقر الشركة قريب من جميع الشركات المدرجة حيث يقع مقر الشركة فِيْ العاصمة السَعُودِيْة الرياض.

رئيس نادك

شركة نادك لتصنيع الألبان والعصائر والشيبسي المتكاملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يديرها مجموعة من الشخصيات الهامة فِيْ الدولة. كل منهم لديه مسؤولية محددة عن إدارة الشركة وتسويق المنتجات فِيْ مختلف البلدان، وأسماء رؤساء الشركة هم

Sten Hudsberg، الرئيس التنفِيْذي لشركة NADEC.

سليمان بن عبدالعزيز التويجري رئيس مجلس ادارة الشركة.

عبدالعزيز بن محمد البابطين “مدير ومدير عام”.

أهم مشاريع شركة نادك

أنشأت نادك، الشركة الوطنية للتنمية الريفِيْة، العديد من المشاريع التجارية ذات الصلة فِيْ مختلف محافظات المملكة العربية السَعُودِيْة لإنتاج منتجات الألبان والأغذية المتكاملة. هذه المشاريع هِيْ

مشروع حائل يقع هذا المشروع على بعد 580 كَمْ من عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة الرياض، وقد تم إنشاء منطقة الزراعة على مساحة 10000 هكتار ومن أهم المواد المزروعة عليها “البصل – البطاطس – الذرة – العلف – القمح”. بالإضافة إلى أن المشروع يحتوي على مصنع لتجهِيْز البذور وآخر لتسمين العجول.

مشروع وادي الدواسر يقع هذا المشروع على بعد 600 كيلو متر من العاصمة الرياض، وتم بناء مساحة الزراعة على مساحة 4000 هكتار وكان هذا المشروع مخصصا لزراعة البصل والعلف والبطاطس.

مشروع الجوف يقع مشروع الجوف على بعد 1250 كَمْ شمال العاصمة الرياض.

موقع نادك

قدمت نادك، الشركة الوطنية للتنمية الريفِيْة، موقعها على الإنترنت للترويج لمنتجاتها. كَمْا تحدث فِيْ نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة ومشاريعها الداخلية والخارجية، ويمكنك زيارة موقع الشركة ومتابعة جميع أخبارها مباشرة.

وهنا توصلنا إلى خاتمة هذا المقال الذي ناقشنا فِيْه السؤال مَتَّى تأسست شركة نادك الشركة الوطنية للتنمية الريفِيْة حيث علمنا من خلال الأسطر السابقة أنها تأسست عام 1981 م، وقد قمنا بذلك. ذكرت أهم المعلومات عن مشاريع الشركة.