مَتَّى تحسب مكافأة نهاية الخدمة 1443 وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تعتبر جائزة إنهاء الخدمة من المكافآت الاقتصادية التي يستحقها موظفو القطاعين العام والخاص، وتعتبر عربون تقدير للجهُود التي بذلوها فِيْ حياتهم المهنية للنهُوض بالمؤسسة. ينتمون. مع. .

مَتَّى يتم احتساب إكرامية نهاية الخدمة

فِيْ حالة انقطاع علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، عندما يدفع صاحب العمل راتباً عن وقت خدمته ويحتسب راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب سنة واحدة عن والسنوات التالية للوزراء يوم الثلاثاء، وشمل هذا التعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، وتم إجراء تعديلات على المادتين 28 و 32 من نظام التقاعد. وطالب نائب رئيس مجلس الوزراء بتنفِيْذ هذه التعديلات فِيْ أسرع وقت، وهنا القرار بشأن التعديلات، وهُو كالتالي

فِيْ المقام الأول، بالنسبة للمادة 38 من نظام التقاعد، إذا لم يكن العامل من جنسية المملكة، تُمنح مكافأة وفقًا لأحكام المادة 23 من نفس النظام.

وفِيْما يتعلق بالمادة رقم 28 من قانون التقاعد المدني، فقد نصت على أنه فِيْ حالة عدم حصول العسكري على الجنسية السَعُودِيْة، تُمنح الجائزة وفقًا لأحكام المادتين رقم 9 و 10 من النظام.

التعويض

مكافأة نهاية الخدمة هِيْ إحدى المكافآت الاقتصادية التي يحصل عليها مواطنو المملكة العربية السَعُودِيْة بعد انتهاء مدة الخدمة فِيْ مؤسسة العمل الخاص أو حتى العام والتي أمضوها لعدة سنوات، وهِيْ عينة شكر من المؤسسة على المجهُود الذي قدموه لنمو تقدم المكان الذي كانوا يعملون فِيْه، وتهدف هذه المكافأة إلى ضمان أن يعيش المتقاعد حياة كريمة بعد انتهاء فترة الخدمة.

احتساب إكرامية نهاية الخدمة فِيْ القطاع الحكومي

تنص قوانين العمل على أن للموظف الحق فِيْ الحصول على إكرامية عن مدة خدمته، ويمكنه استخدام حاسبة المعاش من خلال موقع مؤسسة التقاعد لمعرفة القيمة التي سيحصل عليها، وقيمة المكافأة التي يتم احتسابها. بإضافة متوسط ​​الراتب لكل عام، خلال الخمس سنوات الأولى من العمل بالإضافة إلى راتب شهر كامل عن كل عام فِيْ السنوات التالية، يحق للموظف استلام الجائزة من نهاية خدمته إذا قام بذلك. لا يقدم تنازله فِيْما يلي طريقة احتساب الإكرامية لإنهاء الخدمة للقطاع الحكومي، على النحو التالي