مَتَّى تظهرنتيجة الثانوية العامة 2022 وما هِيْ المواقع التي تعرضها

نتيجة المدرسة الثانوية 2022، تعد المدرسة الثانوية الحدث الأبرز الذي يشغل أذهان الكثير من المصريين فِيْ نفس التاريخ من كل عام، حيث يأمل أولياء الأمور والطلاب فِيْ جني نتائج جهُودهم على مدار العام، والسؤال عن مَوعِد انتهاء المرحَلْة الثانوية. ستظهر النتيجة هِيْ الأكثر مناقشة هذه الأيام.

هل تم تحديد مَوعِد نشر نتيجة الثانوية العامة 2022

تداولت العديد من المواقع الكثير من الأخبار والتسريبات حول مَوعِد ظهُور نتائج الثانوية المصرية 2022، حيث أكدت بعض المواقع أن النتيجة ستظهر يوم الخميس 2 أغسطس، فِيْما أكدت مواقع أخرى أن أسماء الأول ستكون متاحة على الموقع. مكتب الوزير خلال يومين.

إلا أن وزير التربية والتعليم أكد فِيْ تصريح سابق أنه لا توجد أنباء عن صحة ما يتم تداوله حول مَوعِد ظهُور نتائج الثانوية العامة لعام 2022، وأنه سيتعين على أولياء الأمور انتظار المؤتمر الصحفِيْ الرسمي. لإعلان النتائج.

كَمْا صدر بيان سابق من الوزارة يشير إلى أن النتيجة ستكون متاحة فِيْ أي وقت خلال الأيام من 1 إلى 7 أغسطس 2022، أي أن النتيجة ستظهر فِيْ مَوعِد أقصاه الأحد المقبل 7 أغسطس.

كَمْا اكد المسؤولون فِيْ وقت سابق ان التصحيح التلقائي يتم بشكل فوري وسريع حيث يتم ارسال جميع اوراق بابل لطلبة الثانوية العامة مباشرة الى مقر مركز الامتحانات الوطني بالمدينة التعليمية السادسة اكتوبر لتصحيحها. بشكل تلقائي وهذا يضمن دقة النتائج وسرعة التصحيح.

كيف يتم تصحيح بابل شيث

قبل التصحيح، يتم فحص جميع الأوراق يدويًا للتأكد من أن بعض الأوراق ليست ممزقة أو أخطاء أخرى تمنع الماسح الضوئي من قراءة ورقة بابل.

عند تصحيح بابل شيث يقوم المسؤول عن لجنة التصحيح بوضع الأوراق فِيْ جهاز التصحيح الذي يمررها عبر ماسح ضوئي، ويقوم الماسح بحساب الدرجة داخل كل ورقة، ثم يصدر تقريرًا مطبوعًا مفصلاً يحتوي على عدد الأعمال التي تم تصحيحها وأسماء الطلاب وأرقام المقاعد وعلاماتهم فِيْ كل سؤال والعلامة النهائية فِيْ المقال.

المواقع الإلكترونية التي تعرض نتائج الثانوية العامة 2022

وبمجرد عقد المؤتمر الصحفِيْ لإعلان نتائج الثانوية العامة ستكون النتيجة متاحة على المنصات المتعاقد عليها مع الوزارة مثل موقع نتائج اليوم السابع.

سيتوفر قريبًا مع رقم المقعد واسم الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم.

عدد طلاب المرحَلْة الثانوية 2022

وسبق للوزارة أن أوضحت أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022 بلغ 707992 طالبًا فِيْ جميع محافظات الجمهُورية، منهم حوالي 338 ألف طالب فِيْ قسم العلوم والرياضة، و 100 ألف و 213 طالبًا فِيْ المجال العلمي. وحوالي 268897 ألف طالب فِيْ القسم الأدبي.