مَتَّى تظهر نتيجة حقن الفِيْلر للشفايف

مَتَّى يظهر تأثير حقن الفِيْلر ترغب العديد من النساء فِيْ معرفة مَتَّى يمكن أن يلاحظن ظهُور تأثيرات الفِيْلر على شفاههن بعد الحقن به، لذلك سنشرح فِيْ هذه المقالة مَتَّى تظهر نتائج الفِيْلر.

ما هِيْ حقن الفِيْلر

حقن الحشو هِيْ مواد عضوية يتم حقنها فِيْ الجسم لتختلط مع الأعضاء الداخلية وتجعل المنطقة التي يتم فِيْها الحقن أكبر وأجمل وأكثر وردية.

أنواع الحشوات

الأنواع المختلفة من الحشوات هِيْ

حمض الهِيْالورونيك هذا الحمض هُو أحد المواد العضوية الموجودة فِيْ جسم الإنسان منذ البداية وعادة ما يتم حقنه بطريقة صناعية بعد ذلك لتصحيح المشاكل المتعلقة بشيخوخة الجلد، مثل ظهُور التجاعيد وترهل الجلد، وهذا النوع من يمكن استخدام الفِيْلر لنفخ الشفاه، لكن يصعب استخدامه لتكبير الثدي أو بشكل عام للأجزاء الخاصة.

الكولاجين حشو الكولاجين هُو أحد أنواع الفِيْلر التي تجعل الجلد أكثر مرونة وثباتًا، ويعمل أيضًا على إخفاء علامات الشيخوخة تمامًا ولا يمكن استخدام هذا النوع من الفِيْلر لتضخيم أي جزء من الجسم. ولا حتى الشفاه وعادة ما تستخدم لإخفاء علامات الشيخوخة.

Polylactic تُستخدم هذه المادة بشكل عام لتعزيز وتغذية أجزاء مختلفة من الجسم ويمكن استخدامها على الوجه لإخفاء الخطوط العميقة جدًا.

البلازما هِيْ إحدى حقن الفِيْلر التي تعمل على إخفاء التجاعيد وانتفاخ وتغذية أجزاء الجسم، وكذلك إصلاح الخلايا والأنسجة التالفة فِيْ الجسم من أجل تحسين صحة الأنسجة. حشو البلازما هُو أفضل أنواع الحشو.

مَتَّى يظهر تأثير حقن حشو الشفاه

عادة ما يظهر تأثير حقن الفِيْلر مباشرة بعد انتهاء جلسة الحقن مع الطبيب، بينما تستمر النتائج فِيْ الظهُور وتتحسن لمدة أسبوعين تقريبًا بعد جلسة الحقن، باستثناء الفِيْلر متعدد اللاكتيك أعلاه. حيث لا يمكن رؤية النتائج بوضوح قبل 5 إلى 7 أيام بعد جلسة الحقن عند الطبيب.

العوامل التي تؤثر على سرعة عرض نتائج التعبئة

عادة ما تؤثر العوامل التالية على سرعة ظهُور نتائج حقن الفِيْلر

نوع الحشو المستخدم فِيْ عملية الحقن.

جودة نوع الحشو المراد حقنه فِيْ الجلد.

قدرة الطبيب على إجراء الحقن.

اتبع تعليمات طبيبك قبل وبعد إجراء الحقن.

ما هِيْ مدة تأثير حقن الفِيْلر

يستمر تأثير حقن الفِيْلر من 12 شهرًا إلى 18 شهرًا حسب نوع ونوعية الفِيْلر المستخدم، وتجدر الإشارة إلى أن الفِيْلر عادة لا يسبب ضررًا كبيرًا للجلد وأن الحقن لا يضر بصحة المستخدم. يتم إجراء الجراحة التجميلية عن طريق الحقن، ولا يحتاج إلى تخدير عام قبل الحقن.

نصائح للشفاه بعد الحشو

يجب اتباع النصائح التالية بعد إجراء جلسة حقن حشو الشفاه

اشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا.

تجنب فرك مكان الحقن.

تجنب استخدام الشمع أو الكريم لمدة أسبوع على الأقل بعد حقن الشفاه.

تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، مثل الوقوف فِيْ الشمس أو أخذ حمام بخار أو غير ذلك، لمدة يومين على الأقل بعد جلسة حقن الفِيْلر.

عيوب استخدام حقن الفِيْلر

عيوب استخدام حقن الفِيْلر هِيْ

ظهُور كدمات فِيْ مكان الحقن خاصة إذا كان الطبيب غير متخصص فِيْ حقن الفِيْلر.

الحساسية نتيجة دخول مواد غريبة إلى الجسم.

التهاب الجزء الذي تم حقن الفِيْلر فِيْه.

انتفاخ الجزء الذي تم حقن مادة الفِيْلر فِيْه.

كَمْ عدد حقن حشو الشفاه

جلسة واحدة فقط، على عكس الإجراءات التجميلية المعتادة، لا تتطلب عملية حشو الشفاه أكثر من زيارة واحدة للطبيب لإجراء العملية، والتي تستمر من 12 شهرًا إلى 18 شهرًا، نظرًا لسهُولة هذه العملية الجادة وبساطتها. والتي وصلت إلى النقطة التي تقوم بها بعض النساء فِيْ مراكز الجراحة التجميلية النسائية بعيدًا عن المراكز الطبية فِيْ البداية.

مميزات وفوائد الفِيْلر للشفاه

مزايا وفوائد شفاه الفِيْلر هِيْ كَمْا يلي

عادة ما يعتاد الجسم على الحشو بسرعة لأن الحشو يتم استخراجه مبدئيًا من مواد طبيعية.

يتم تضمين الفِيْلر فِيْ أنسجة الجسم، على عكس مانعات التسرب المصنوعة من السيليكون، والتي يمكن أن تتحرك، مما يسبب تورمًا وتشوهًا فِيْ الوجه.

يمكن استخدام الفِيْلر لجميع الأعمار من 15 إلى 70 عامًا.

عمليات التعبئة سهلة للغاية حيث أنها لا تحتاج إلا إلى جلسة واحدة تستمر قرابة الساعة.

لا تتطلب حقن الحشو فترة نقاهة أو فترة نقاهة. يمكن إجراء جلسة حقن الفِيْلر وبعد ذلك يمكنه الذهاب إلى العمل على الفور.

تأثير الفِيْلر تراكَمْي إلى حد ما حيث أنه يحسن البشرة حتى لو انتهى مفعولها بعد 12 شهرًا.

مَتَّى يمكنني استخدام مستحضرات التجميل بعد حقن حشوة الشفاه

يمكن استخدام مستحضرات التجميل بعد حقن الفِيْلر بيوم واحد بعد جلسة الحقن ويجب تجنب استخدام مستحضرات تجميل الشفاه فِيْ اليوم الأول من حقن الفِيْلر. لأن الفِيْلر لا يزال فِيْ طور الاختلاط بأنسجة الشفاه الداخلية، فمن الممكن أن يؤدي استخدام مستحضرات التجميل للشفاه إلى التهاب الشفاه.

فِيْ هذا الجزء من المقال أوضحنا إجابة السؤال مَتَّى تظهر نتيجة حقن الفِيْلر خاصة فِيْ منطقة الشفاه.