مَتَّى تقبل الزوجة كَمْستفِيْد رئيسي فِيْ حساب المواطن والحالات التي تسمح للزوجة كَمْستفِيْد

ورد الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على استفسار المواطنة وأجاب على سؤالها حول مَوعِد قبول الزوجة كَمْستفِيْد رئيسي فِيْ برنامج حساب المواطن، وقد ردت خدمة المستفِيْد على هذه الرسائل بالتفصيل. المستفِيْدون هِيْ إحدى الخدمات التي أطلقها البرنامج بهدف تقديم الدعم الفني للمواطنين والإجابة على جميع استفساراتهم وأسئلتهم.

مَتَّى يتم قبول الزوجة بصفتها المستفِيْدة الرئيسية فِيْ حساب المواطن

تعددت الحالات التي تم فِيْها قبول زوجات سعوديات بصفتهن المستفِيْد الرئيسي من حساب المواطن السعودي، بعد رفض طلب الزوج، لعدم أهليته لتلقي دعم حساب المواطن وعدم توافقه مع الأهلية. الزوجة هِيْ البدل للزوج فِيْ البرنامج باعتباره المستفِيْد الرئيسي فِيْ هذه الحالة

الحالات التي تسمح للزوجة بالاستفادة

وتجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن السعودي أوضح أن هناك بعض الحالات التي يتم فِيْها قبول الزوجة لتكون المستفِيْدة الأولى فِيْ حساب المواطن السعودي وهِيْ كالتالي

والزوجة المتزوجة من زوج غير سعودي فِيْ هذه الحالة لا يحق لها التقدم فِيْ المقام الأول.

فِيْ حالة هجر الزوج للزوجة لمدة تصل إلى 3 أشهر متتالية بدون مصاريف.

تغيب المرأة عن زوجها لفترة طويلة.

أن يكون الزوج معوقا نفسيا والزوجة التي تعول أبناء الأب المسجون.

فتح باب التسجيل فِيْ حساب المواطن

من الأخبار السارة التي أثارت فرحة شريحة كبيرة من المواطنين الأوامر الملكية التي أعلنت عن إعادة فتح التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن السعودي للأشخاص المستوفِيْن لشُروطْ الأهلية والأهلية لعدد كبير من المواطنين.

شُروطْ التسجيل للحصول على حساب المواطن

من جهتها، أوضحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السَعُودِيْة سلسلة من الشُروطْ والضوابط المخصصة للبرنامج والتسجيل فِيْ البرنامج لدعم المستحقين له والمستوفِيْن لشُروطْ التسجيل، وهِيْ كالتالي