مَتَّى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية التقاعد هذا الشهر 1444.. المؤسسة العامة تتُيح استعلام عن الراتب

أعلنت الهِيْئة العامة عن مَوعِد دفع رواتب التقاعد للضمان الاجتماعي، وقدمت الحكومة السَعُودِيْة خدمة التأمين الاجتماعي باستشارة راتب، حيث يساعد التأمين الشخص فِيْ الحصول على المعاش المخصص له عند بلوغه الستين. والتأمين هُو المسؤول عن حماية المواطن فِيْ تقديم العلاج فِيْ حالة الطرد أو الحادث، وقد نجح التأمين فِيْ القضاء على مشاكل العمال بحوالي 60٪.

مَتَّى تنخفض معاشات الضمان الاجتماعي

أعلنت الهِيْئة العامة للتأمين أن مَوعِد إيداع أجور التأمين سيكون يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 وقدمت رقم التأمين فِيْ السَعُودِيْة تريد السَعُودِيْة تسهِيْل خدمة التأمين الاجتماعي للمواطن، كَمْا نوضح ذلك من خلال ما يلي

يتصل الشخص بالرقم 190999 وهُو رقم خدمة التأمين، ويستشير المستخدم كل ما يريد.

كَمْا تساعد خدمة التأمين الشخص على معرفة حقوقه وواجباته.

تضمن خدمة التأمين للمستخدم أنه سيحصل على وظيفة فِيْ حالة طرده أو تعرضه لحادث يتسبب فِيْ إعاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تحصل المطلقة أو الأرملة على التأمين، التي تحتاج إلى معاش لإعالة نفسها وأسرتها.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

يستخدم المستخدم خدمة الضمان الاجتماعي لاستشارة الراتب، من خلال رقم الهُوية، كَمْا هُو موضح أدناه

يسجل الشخص على موقع التأمين “من هنا“

يسجل الشخص اسمه وعنوانه ورقم هُويته.

يمكنك أيضًا اختيار الوظيفة التي تعمل بها، مع تحديد مكان عملك.

اختر معلومات الراتب، وستظهر نافذة حول الراتب الذي تحصل عليه، وتفاصيل الراتب من حيث الزيادة أو النقصان.

ثم اضغط على “تأكيد” بعد تحديد الاستعلام.

خطوات إنشاء حساب الضمان الاجتماعي

من خلال التأمين الاجتماعي يمكن للمستخدم إنشاء حساب لمعرفة كل ما يريده بخصوص التأمين كَمْا هُو موضح أدناه