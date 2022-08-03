مَتَّى حساب المواطن شهر اغسطس ٢٠٢٢ محرم ١٤٤٤

حساب المواطن لشهر أغسطس 2022 ومحرم للعام الهجري 1444 وهُو دفع شهر ذي الحجة 1443 ولكن سيتم صرفه فِيْ محرم 1444 حيث تم الآن الإعلان عن التاريخ وتم إصدار الأهلية للفئات المستحقة فِيْ الدورة أو الدفع التي ستأخذ هذا الشهر رقم 57 وما يلي من خلال موقع العرب اليوم سيتم توضيح مَوعِد احتساب المواطن لهذا الشهر أغسطس من العام الحالي وأيضًا كيفِيْة الرجوع إلى نتائج الأهلية للدفعة الجديدة بالتفصيل.

حساب المواطن أغسطس 2022 محرم 1444

[يوم الأربعاء ١٠/٠٨/٢٠٢٢م ١٢/٠١/١٤٤٤ه‍] وقد أُعلن أن مَوعِد صرف حساب المواطن فِيْ أغسطس القادم سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 م، والذي يوافق أيضًا 12 محرم 1444 هـ، أي فِيْ تاريخ [1444/01/12 هـ – 2022/08/10 م]نظرًا لتاريخ صرف مدفوعات الدعم لحساب المواطن لهذا الشهر، فلن يكون هناك تأخير أو مقدمًا فِيْ تاريخ الإيداع أو الصرف ؛ ونظراً ليوم صرف الإعانة المنصوص عليه فِيْ القانون على أساس شهري، وهُو اليوم العاشر من الشهر الميلادي، فإنه لن يشهد إجازات أو إجازات رسمية أو مناسبات عمل.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن لأي مواطن التشاور حول الأهلية والحق فِيْ السداد الجديد من حساب المواطن رقم 57 باتباع الخطوات التالية

ادخل الرَابِطْ الرسمي حساب المواطن ca.gov.sa

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

انقر فوق القائمة (دراسة الأهلية).

ثم يتم تحديد خدمة دراسة أهلية المستخدم.

هنا، سيتم عرض أهلية مقدم الطلب وأهليته بالتفصيل.

كَمْا يتيح النظام إمكانية الاستعلام عن الأهلية بإرسال بريد إلكتروني على عنوان البريد الإلكتروني الرسمي أو الاتصال برقم الهاتف الرسمي الموحد 19911.

متطلبات الأهلية للحصول على حساب مواطن

فِيْما يلي أهم شُروطْ استحقاق الدفع من برنامج حساب المواطن