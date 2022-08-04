مَتَّى حساب المواطن 1444 كَمْ باقي على صرف الدفعة بالمملكة

نتائج الأهلية لـ Cuenta Ciudadana يسأل آلاف الأشخاص الذين سجلوا فِيْ برنامج Cuenta Ciudadana عبر الشبكات الاجتماعية عن مَوعِد ظهُور نتائج الأهلية لشهر أغسطس، وأن الوزارة التي تشرف على البرنامج لم تعلن بعد عن نتائج الأهلية، منذ أعيد فتح التطبيق فِيْ الشهر الأول السابق، بعد إعلان القرار الملكي، فأعلنت الوزارة عن مَوعِد سحب حساب المواطن من 6/8/2022 إلى 8/10/2022.

نتائج أهلية حساب المواطن

من الممكن أن تعلن الوزارة المسؤولة عن برنامج حساب المواطن عن نتائج الأهلية فِيْ الأيام القليلة المقبلة، بحيث يمكن للأشخاص الذين تم رفض طلب تسجيلهم فِيْ حساب المواطن كتابة مستند اعتراض. / 2022 ستتم ة استحقاق القرعة رقم 57، وفِيْ حال الموافقة على الأهلية يسحبون حساب المواطن، أما فِيْ حالة الرفض فِيْتعين عليهم تقديم اعتراض خطي لمتابعة سبب الرفض.

طريقة عرض حساب المواطن

يمكنك الاطلاع على حساب المواطن باتباع بضع خطوات بسيطة وهِيْ كالتالي الضغط على الموقع حساب المواطنثم قم بالتسجيل كَمْستخدم جديد عن طريق كتابة الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني، ثم النقر فوق كلمة “الخدمات الإلكترونية”، واختيار كلمة “استفسار عن نتائج أهلية حساب المواطن”، دون جميع المعلومات الشخصية المطلوبة منك على الموقع، ثم الضغط على كلمة “استفسار”، سيتم عرض جميع البيانات المتعلقة بحساب المواطن.

شُروطْ التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن

وضعت الوزارة بعض الشُروطْ المطلوبة من مقدم الطلب ليتمكن من التقدم لبرنامج حساب المواطن، وهِيْ كالتالي يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة، ويقيم إقامة دائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويجب ألا يزيد العمر عن 18 عامًا.، ويجب عدم تسجيل اسم مقدم الطلب فِيْ مراكز الإقامة، ويجب أن يكون لدى مقدم الطلب وثيقة هُوية وطنية. يجب أن تكون جميع المعلومات الشخصية المسجلة على الموقع متوافقة مع البيانات المسجلة لدى الجهات المختصة. يجب أن يكون راتب المتقدم أقل من الراتب الذي تحدده الحكومة.

تحديث اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 حيث نرافقكَمْ عبر موقعنا على الإنترنت بأهم تفاصيل مَوعِد صرف حساب المواطن للدفعة السابعة والخمسين المتوقعة والتي ستكون فِيْ العاشر من أغسطس الجاري، والبحث وقد زادت معدلات استفادة المواطنين من حساب المواطن فِيْ الساعات القليلة الماضية، كَمْا تم البحث عن نتائج الاستحقاق لحساب المواطن.