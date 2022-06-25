مَتَّى حفلة عبدالمجيد عبدالله فِيْ جده 2022

ما هُو مَوعِد حفل عبد المجيد عبدالله فِيْ جدة 2022 تم الإعلان عن العديد من الفعاليات والمهرجانات التي ستقام خلال موسم جدة هذا العام، ومنها حفلات أعظم المطربين فِيْ الوطن العربي ومنهم الفنان عبد المجيد عبد الله، ومن خلالنا سنتحدث عنها ونعلقها.

موسم جدة 2022

يعتبر موسم جدة فِيْ السَعُودِيْة من أفضل الفعاليات التي تقام كل عام فِيْ مدينة جدة، حيث تقوم هِيْئة الترفِيْه السَعُودِيْة بإعداد فعاليات ومهرجانات تناسب جميع الأعمار والفئات، حيث يتضمن موسم جدة دروس ثقافِيْة وألعاب متنوعة والعديد من الأنشطة المختلفة التي تلفت انتباه كل سائح أجنبي عام.

ما هُو مَوعِد حفل عبد المجيد عبدالله فِيْ جدة عام 2022

أقيم حفل عبد المجيد عبد الله يوم 24 يونيو 2022، حيث استمتع الجمهُور بأدائه على مسرح جدة واستمر الحفل من التاسعة مساء حتى منتصف الليل وطلب الجمهُور إقامة ليلة إضافِيْة وحفل غنائي للفنان عبد المجيد عبد الله على خشبة المسرح. موسم جدة.

ما هُو مَوعِد الحفلة الثانية لعبد المجيد عبدالله فِيْ جدة

تقام الحفلة الموسيقية الثانية لعبد المجيد يوم 25 يونيو 2022 من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 12 ظهرًا، حيث قررت هِيْئة الترفِيْه إقامة ليلة إضافِيْة لإحياء عبد المجيد عبد الله بعد الحضور الكبير فِيْ الحفلة، وفقًا لما تسمح به تذاكر موسم جدة للحجز عبر موقع الكتروني خاص بفعاليات الموسم.

كيفِيْة حجز تذاكر حفلات عبد المجيد عبدالله فِيْ جدة 2022

يمكن حجز تذاكر حفل عبد المجيد عبدالله باتباع الخطوات التالية

افتح الرَابِطْ الخاص بموقع موسم جدة.

حدد قائمة الأطراف.

اختيار حفل الفنان عبد المجيد عبدالله.

انقر فوق الزر “احجز الآن”.

اطلع على جميع شروط وأحكام الحدث.

اقرأ التاريخ الدقيق ومكان الاحتفال.

انقر فوق الزر “حجز التذاكر”.

حدد فئة التذكرة وعدد التذاكر المطلوب.

أدخل جميع المعلومات اللازمة لإكَمْال عملية الحجز.

حدد طريقة الدفع.

انقر على أيقونة “تأكيد الحجز”.

تصل رسالة عبر رقم الهاتف لتأكيد الحجز.

كَمْ ثمن تذاكر حفل عبد المجيد عبدالله فِيْ جدة

ووصلت أسعار تذاكر حفل عبد المجيد عبدالله 2500 ريال، مع ارتفاع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ للحفلات خلال موسم جدة هذا العام، حيث ارتفعت التذكرة الذهبية إلى 8625 ريال سعودي.

رَابِطْ حجز تذاكر حفل عبد المجيد عبدالله فِيْ جدة

تتوفر تذاكر حفل عبد المجيد عبد الله خلال موسم جدة عبر الموقع الرسمي “أيامنا السعيدة فِيْ موسم جدة” حيث يتيح لك الموقع معرفة أسعار التذاكر وأهم شروط مشاهدة الحفل، بالإضافة إلى إمكانية الحجز من خلال تطبيق “Your Ticket” مباشرة. .

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مَوعِد إقامة حفل عبد المجيد عبدالله فِيْ جدة عام 2022 وكيفِيْة حجز التذاكر ومقدار تكلفة التذكرة ثم أرفقنا الروابط الرسمية لحجز تذاكر حفل عبد المجيد الغنائي.