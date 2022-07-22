مَتَّى رأس السنة الهجرية 2022 .. مَوعِد تاريخ أول أيام العام الهجري الجديد 144

ما هُو مَوعِد رأس السنة الهجرية 2022 حيث يتساءل المسلمون عن مَوعِد رأس السنة الهجرية 1444، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر ذي الحجة. تعتبر السنة الهجرية بداية قيام الدولة الإسلامية، حيث هاجر المسلمون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بسبب الأذى الذي لحق بهم من الوثنيين. قرر رسول الله أن ينتقل من مكة إلى بلد آخر ينعم بالأمن والاستقرار، وكانت المدينة المنورة هِيْ الوجهة الأولى. فِيْما يلي نستعرض معكَمْ تاريخ رأس السنة الهجرية الجديدة.

رأس السنة الهجرية 2022

استطاع الرسول الكريم أن ينشر رسالته إلى العالم أثناء وجوده فِيْ المدينة المنورة. اعتبرت هجرة الرسول بداية التقويم الهجري. وكان ذلك بأمر الخليفة الصالح عمر بن الخطاب وقت خلافته سنة 17 هـ بعد أن اجتمع الصحابة لأخذ الهجري. بعد اختلاف الآراء قرر الخليفة عمر بن الخطاب أن السنة الهجرية تبدأ بشهر محرم، لأنها بداية نية الهجرة، وتنتهِيْ بشهر ذي الحجة، لأن الناس قد هجروا. حجهم. وبناء على ذلك وافقوا عليه ووافقوا عليه، وهكذا بدأ التقويم الهجري، وبدأت السنة الهجرية من هجرة الرسول، والتي تقابل 622 م لتصبح السنة الأولى فِيْ التاريخ الهجري. لذلك سميت السنة الهجرية بهذا الاسم نسبة إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. حتى أصبحت من أعظم المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون فِيْ شرق وغرب الأرض.

ما هُو مَوعِد رأس السنة الهجرية

سيكون تاريخ رأس السنة الهجرية فِيْ جميع أنحاء العالم هُو بداية التقويم الإسلامي فِيْ اليوم الأول من شهر محرم. حيث يحتفل المسلمون فِيْ جميع دول العالم بالسنة الهجرية 1444 الذي يصادف يوم السبت 30 يوليو 2022. والتي تعتبر عطلة رسمية فِيْ عدة دول إسلامية.

مَوعِد رأس السنة الهجرية 2022

جدير بالذكر أن مَوعِد رأس السنة الهجرية 2022 وتاريخ 1 محرم 2022 الذي أقره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فِيْ سنة 17 هـ حيث كان شهر محرم الهجري. تبدأ السنة الهجرية يوم السبت، الذي يصادف اليوم الثلاثين من شهر يوليو الحالي 2022. حيث تبدأ السنة الهجرية الجديدة فِيْ 1 محرم 1444، حيث أنها أول أشهر الهجرية.