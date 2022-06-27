مَتَّى كانت اول توسعة للحرم المكي

عندما توسّع المسجد الحرام فِيْ مكة المكرمة لأول مرة، كان المسجد الحرام أكبر مسجد على وجه الأرض وعظمته تأتي من وجود الكعبة المشرفة فِيْ المنتصف، وسوف نتعلم من خلال المسجد الحرام و ومَتَّى كانت التوسعة الأولى عن المسجد الحرام، حيث سنتحدث عن مشروع توسعة المسجد الحرام فِيْ عهد الملك ساوند، بالإضافة إلى ذكر حدود الحرم المكي والتوسع الأكبر للحرم المكي.

المسجد الحرام

يقع المسجد الحرام فِيْ وسط مدينة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السَعُودِيْة، وهناك الكعبة المشرفة وهِيْ أول بيت بني للناس، لذلك فهِيْ من أنقى وأشهر الأماكن المقدسة على الأرض للمسلمين. لأن القتال فِيْه حرام، وقد ورد أن الصلاة فِيْ المسجد الحرام تعادل ألف صلاة.

مَتَّى تم التمديد الأول للحرم المكي

التوسعة الأولى للحرم المكي حدثت فِيْ السنة السابعة عشرة لهجرة الرسول الكريم على يد الخليفة عمر بن الخطاب، خاصة وأن عددها يتزايد من سنة إلى أخرى.

مشروع توسعة المسجد الحرام فِيْ عهد الملك ساوند

فِيْ الشهر الثاني من ربيع الآخر سنة 1375 هـ، بدأ توسعة الحرم المكي فِيْ عهد الملك ساوند، حيث قدرت مساحته بـ28 ألف متر مربع، ويقطنه خمسون ألف مصلي. واستمر مشروع التوسعة قرابة عشر سنوات والجدير بالذكر أنه تم وضع حجر الأساس فِيْ أبريل 1956 م. الموافق الثالث والعشرين من شعبان 1375 هـ.

مراحَلْ توسعة الحرم المكي فِيْ العصر السعودي

تم توسيع الحرم المكي فِيْ زمن المملكة العربية السَعُودِيْة على مراحَلْ مختلفة، تتمثل فِيْما يلي

تعبيد طريق خلف الصفا، رصف شارع المساء بالخرسانة وبناء طابقين للمساء.

انشاء بناية لري مياه زمزم.

انشاء ثلاثة طوابق وامتداد مطاف وتجهِيْز بدروم زمزم بتيار للمياه المستعملة والحنفِيْات.

استبدال الشمعدانات الست بحجر إسماعيل بخمس شمعدانات نحاسية تضيء بالكهرباء.

نزع مظلة زمزم والمقدسات الاربعة وباب بني شيبة.

اضافة سلم متحرك خاص للكعبة محفور بالذهب ومغطى بالفضة.

استبدال سقف الكعبة بسقف جديد.

حدود الحرم المكي

تقع الكعبة فِيْ منتصف الحرم المكي ويبلغ نصف قطر الحرم 87.552 كيلومترا من جميع الجهات، وعرفات جنوبا والحدود فِيْ نمرة.

أكبر امتداد للمسجد الحرام

أكبر توسعة للمسجد الحرام حدثت فِيْ عهد الملك فهد بن عبد العزيز، حيث تمت إضافة مساحة كبيرة على الجانب الغربي من المسجد وإضافة مبنى للحرم لاستيعاب الزيادة فِيْ أعداد الحجاج والمعتمرين. وتم تجهِيْز الساحات الخارجية المخصصة لاستيعاب المصلين وبلغت مساحة المسجد الحرام 356 ألف متر مربع وهذا الامتداد هُو أكبر امتداد منذ أربعة عشر قرنا.

وبهذه الطريقة وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على المسجد الحرام و ومَتَّى حصل التمديد الأول للمسجد الحرام فِيْ مكة المكرمة، كَمْا تحدثنا عن مشروع توسعة المسجد الحرام فِيْ زمن الملك السليم، بالإضافة إلى الإشارة إلى حدود المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتوسع الأكبر للمسجد الكبير.