مَتَّى مَوعِد إطلاق هاتف ايفون 14 iphone 14 pro max الجديد فِيْ السَعُودِيْة مميزات رائعه

الهاتف الجديد iPhone 14 iphone 14 pro max. نوافِيْكَمْ بأهم المعلومات بخصوص مَوعِد إطلاق هاتف iPhone 14 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والوطن العربي، حيث يوجد ملايين المواطنين الذين يحبون ويحبون هُواتف iPhone ولا يستخدمون أي هاتف آخر، والشركة الأمريكية Apple هِيْ واحدة من أشهر الشركات فِيْ العالم فِيْ إصدار الهُواتف الذكية وأجهزة الكَمْبيوتر المحمولة وأجهزة iPad، وقد حددت الشركة المَوعِد الرسمي لإصدار هاتفها الجديد والأسعار التي تم طرحه بها فِيْ جميع الأسواق العالمية والمحَلْية.

تاريخ إصدار آيفون 14 فِيْ السَعُودِيْة

لم تحدد شركة Apple الأمريكية مَوعِدًا رسميًا بعد تاريخ إصدار iPhone 14 لكن وفقًا لبعض التسريبات داخل الشركة، من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف رسميًا فِيْ منتصف شهر سبتمبر لعامنا الحالي 2022 م، وكان نفس الوقت من العام الماضي عندما تم الكشف عن أحدث إصدار من Apple.

مواصفات هاتف iPhone 14 الجديد

الهاتف يعمل على شبكات الجيل الرابع والخامس.

حجم ذاكرة الرام 6 جيجا بايت.

سعة بطارية الهاتف 3687 مللي أمبير.

يعمل الهاتف بنظام iOS V15.

أما عن حجم الذاكرة الداخلية فهناك 128 و 256 و 512 جيجا بايت.

الهاتف مزود بكاميرات خلفِيْة بدقة 13 ميجابكسل وعدسة 1.6204 أمبير.

مزود بتقنية البلوتوث والواي فاي، تعمل دقة شاشة الهاتف بدقة 1284 × 2778 بكسل.

بينما يحتوي على شاشة OLED ملونة بدقة QHD وبكثافة حوالي 460 بكسل فِيْ البوصة.

تم إصدار الهاتف بأربعة إصدارات حتى الآن، بأربعة ألوان مختلفة وبإمكانيات تختلف من إصدار لآخر فِيْ بعض المواصفات.

عيوب iPhone 14 Pro Max

توجد العديد من العيوب الموجودة فِيْ iPhone 14 Pro Max وهِيْ كالتالي

لا يحتوي على منفذ سماعة رأس خاص مقاس 3.5 مم، ويجب تثبيت سماعات الرأس مع منفذ الشحن على iPhone.

لا يوجد رأس شحن الهاتف لا يدعم تركيب الذاكرة الخارجية.

يتوفر iPhone 14 لونًا

الهاتف متوفر بأربعة ألوان هِيْ (اللون الأسود – اللون الأخضر – اللون الأبيض – لون الخوخ).

ميزات iPhone 14

يحتوي على شاشة قفل تتيح لك تطبيق التحديث الجديد على نظام التشغيل.

يحتوي على خلفِيْة الوقت والتاريخ ويمكنك معاينة جميع المعلومات دون الحاجة إلى فتح الشاشة.

إعادة تصميم التحكَمْ فِيْ الأجهزة المنزلية الذكية.

يحتوي على تطبيق للصحة واللياقة البدنية لجميع مستخدمي iPhone، والذي كان متاحًا حصريًا لأولئك الذين يمتلكون ساعات Apple Watch الذكية.

ميزة فريدة فِيْ الإصدار الجديد من iPhone 14 Pro Max

المفاجأة المتوقعة التي سيأتي بها iPhone 14 القادم هِيْ توفِيْر وظيفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية للقيام بشحنات الطوارئ فِيْ حالة عدم توفر الاتصال الخلوي، وذلك بتزويده بمودم Qualcomm x60 الذي يسمح بالاتصال بالسلسلة السابقة ولكنه موجود. عليه، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي الهاتف بإصدار No Chip الجديد وميزات أخرى.

سعر آيفون 14 فِيْ السوق السعودي

ومن المتوقع أن يتوفر iPhone 14 فِيْ السوق السعودي بسعر 3800 ريال سعودي ويصل إلى 4000 ريال سعودي أي بسعر يتراوح بين 1000 و 1100 دولار.

سعر iPhone 14 فِيْ السوق المصري

أما عن سعر iPhone 14 فِيْ السوق المصري، فِيُْطرح بسعر يتراوح من 17.000 إلى 18.500 جنيه مصري.

على الرغم من أنه لم يتم إطلاقه رسميًا، إلا أن هناك إقبالًا كبيرًا على طرق شرائه وحجزه، كَمْا حدث مع هاتف Oppo Reno Pro وأيضًا هاتف iPhone 13 Pro Max العام الماضي، إما بالنظام النقدي أو من خلال وظيفة الكوتا. . من مكتبة جرير التي تتيح عددًا كبيرًا من المنتجات الإلكترونية وليس الهُواتف المحمولة فقط لجميع العملاء السعوديين فِيْ جميع فروعها