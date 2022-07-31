مَتَّى مَوعِد انعقاد اختبارات كفايات المعلمين الجديد 1444 وماهى رسوم امتحان الترخيص المهني للمعلم

امتحان الكفاءة التدريسية للعمل التربوي من الاختبارات التي تقدمها الهِيْئة العامة للتقويم والتدريب بالمملكة العربية السَعُودِيْة. يرغب المعلمون فِيْ المملكة فِيْ معرفة مَوعِد إجراء اختبار الكفاءة التدريسية للعام الدراسي الجديد 1444-2022، حيث يحصلون من خلال هذا الاختبار على وثيقة رسمية تسمى الرخصة المهنية للمعلمين والتي تسمح لحاملها بممارسة مهنة التدريس. التدريس فِيْ المدارس الحكومية والخاصة والخاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وفق إجراءات ومستويات متعددة ولفترة زمنية محددة.

مَوعِد إجراء امتحان الكفاءة التدريسية 2022 بالمملكة المتحدة

لم تعلن هِيْئة تقويم التعليم والتدريب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حتى الآن عن مَوعِد اختبار كفاءة المعلم الجديد 1444-2022، والذي يعتمد على أحدث التدريبات التي أجريت من خلال بوابة اختبار كفاءة المعلم الجديدة، حيث يتم إجراء الاختبارات. على الورق وبالشكل المحوسب خلال المواعيد التي تحددها الهِيْئة من أجل الحصول على تصاريح أو ما يسمى ترخيص مزاولة مهنة التدريب فِيْ المملكة.

تعرف على مواعيد اختبار كفاءة المعلمين الجدد لعام 2022

من جانبها أوضحت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أن جميع المعلمين والمعلمين الراغبين فِيْ المشاركة فِيْ الاختبار عليهم اتباع خطوات عمليات التسجيل على بوابة هِيْئة التقييم والتدريب. وهِيْ كالتالي

اشتراك بوابة الترخيص المهني لوَظْائِفْ التدريس.

انتقل إلى القائمة السفلية وانقر فوق علامة التبويب “تقويم الاختبار”.

بعد ذلك يمكنك معرفة مواعيد التسجيل والتقديم الموضحة بالجدول المرفق بالمملكة.

رسوم امتحان الترخيص المهني للمعلم

من ناحية أخرى، حددت الهِيْئة رسوم التسجيل للحصول على رخصة التدريس المهني، قبل التسجيل، يجب دفع رسوم حجز مَوعِد للاختبار التدريبي، وهِيْ كالتالي