مَتَّى مَوعِد بطولة ويمبلدون 2022 والقنوات الناقلة لهذه البطولة

عندما تكون بطولة ويمبلدون 2022 والقنوات التي تبث هذه البطولة، ينتظر عشاق التنس حول العالم بطولة ويمبلدون 2022 ويمكننا القول إن ويمبلدون هِيْ أكبر بطولة تنس على هذا الكوكب، والتي تتمتع بأجواء رائعة من المنافسة القوية. سوف نتعرف على بطولة ويمبلدون 2022. وما هُو مَوعِد انطلاق المسابقة، كَمْا سنتحدث عن القنوات التي تبث مباريات البطولة، بالإضافة إلى ذكر سبب مغادرة اللاعب الدولي نادال البطولة.

ويمبلدون 2022

بطولة ويمبلدون 2022 هِيْ بطولة جراند سلام للتنس المقررة فِيْ ويمبلدون، ولندن، والمملكة المتحدة، ونوفاك ديوكوفِيْتش وآشلي بارتي هم حاملو اللقب فِيْ الفردي، لكن بارتي لن تدافع عن لقبها، حيث تقاعد من التنس المحترف فِيْ مارس. فِيْ عام 2022، مُنع لاعبي روسيا وبيلاروسيا أيضًا من المنافسة هذا العام، ورداً على ذلك، سحب كل من اتحاد لاعبات التنس المحترفات واتحاد التنس المحترفِيْن نقاط الترتيب الخاصة بهما من البطولة.

مَوعِد بطولة ويمبلدون 2022

من المقرر إجراء جميع السحوبات الرئيسية فِيْ نادي All England Lawn Tennis and Croquet فِيْ ويمبلدون فِيْ الفترة من 27 يونيو إلى 10 يوليو 2022، مع الإعلان عن التذاكر لأول مرة فِيْ 14 يونيو 2022 والتصفِيْات المقررة للموسم من يونيو من 27 إلى 10 يوليو 2022. من 20 يونيو إلى 23 يونيو 2022 فِيْ ملعب بنك إنجلترا الرياضي فِيْ روهامبتون. تجدر الإشارة إلى أن البطولة مُنظمة وسيتم تضمينها فِيْ جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفِيْن 2022 وجولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات 2022.

ما هِيْ قنوات ويمبلدون للتنس

القنوات الناقلة لبطولة ويمبلدون 2022 للتنس هِيْ مسلسل beIN Sports، حيث لمشاهدة مباريات هذه البطولة تحتاج للاشتراك فِيْ الباقة الرياضية التي تقدمها قنوات beIN Sports كَمْا سيتم بثها عبر “BBC TV” و ” ZDF “، لكن القناتين غير متوفرتين فِيْ المنطقة فِيْ الشرق الأوسط، لذلك ستتم مشاهدة المباريات حصريًا على قنوات beIN Sports وستكون هذه هِيْ النسخة الأولى من البطولة فِيْ سلسلة مجدولة تقام يوم الأحد الأول خلال الحدث الذي يسمى “الأحد الأوسط”.

بطولة ويمبلدون للتنس

تمت زيادة قيمة الجائزة النقدية لبطولة ويمبلدون 2022 بنسبة 5٪ لهذا الموسم، بحيث تصبح قيمة الجوائز (12،550،000 جنيه) ويتم توزيع الجوائز كَمْا هُو موضح فِيْ الجدول أدناه

تصنيف الجائزة الفائز من الرجال البسطاء 1200000 يورو الوصيف رجال 600000 يورو فائز بسيط 50 850.000 ركضت من أجل النساء العاديات 25425000 الفائز فِيْ زوجي الرجال .000 230.000 وصيفات الشرف للرجال .000 115000 فائز مزدوج .000 230.000 إشبينة العروس .000 115000 فائز زوج مختلط 92000 جنيه إسترليني مختلط الزوج الصيف .000 46000

برنامج تنس السيدات 2022

يوضح الجدول جميع بطولات التنس النسائية، والتي أقيم بعضها والتي ستقام هذا العام اعتبارًا من عام 2022 م، وهِيْ كالتالي

بطولة المَوعِد الجوائز بطل الارضية بطولة اديلايد من 3 إلى 9 يناير 416.800 اشلي بارتي صلب ملبورن 1. البطولة 4-9 يناير 521000 سيمونا هاليب صلب بطولة ملبورن 2 4-9 يناير 521000 أماندا أنيسيموفا صلب بطولة أديلايد 2 من 10 إلى 15 يناير 493875 ماديسون كيز صلب بطولة سيدني من 10 إلى 15 يناير 521000 بولا بادوسا جيلبرت صلب بطولة سان بطرسبرج 7-13 فبراير 703580 أنيت كونتافِيْت صلب بطولة دبي للأسواق الحرة 14-19 فبراير 703580 يلينا أوستينكو صلب بطولة الدوحة 20-26 فبراير 2،331،698 إيغا سواتيك صلب بطولة جوادالاخارا 21-27 فبراير 239447 سلون ستيفنز صلب بطولة مونتيري 28 فبراير – 6 مارس 239477 ليلى فرنانديز صلب بطولة ليون 28 فبراير – 6 مارس 239477 سواي تشانغ التراب بطولة انديان ويلز 9-20 مارس 8369455 آسيا سيفِيْونك صلب بطولة ميامي 22 مارس – 3 أبريل 3،260،190 آسيا سيفِيْونك صلب بطولة تشارلستون 4-10 أبريل 823000 بليندا بينسيك التراب بطولة يوغوتا 4-10 أبريل 235،238 كاميلا أوزاريو التراب بطولة شتوتجارت 18-24 أبريل 565.530 آسيا سيفِيْونك التراب بطولة اسطنبول للتنس 18-24 أبريل 235،238 أناستاسيا بوتابوفا التراب بطولة مدريد 28 أبريل – 7 مايو 7.021.128 أنس جابر التراب بطولة روما 9-15 مايو 1،835،490 آسيا سيفِيْونك التراب بطولة ستراسبورغ 15-21 مايو 235،238 انجيليك كيربر التراب بطولة الرباط المفتوحة 15-21 مايو 250000 مارتينا تريفِيْسان التراب بطولة كولونيا المفتوحة 15-21 مايو 235،238 لم يحدث ولم يحدث التراب بطولة ليبيما المفتوحة 6-12 يونيو غير محدد ايكاترينا الكسندروفا الخضروات بطولة نوتنغهام 6-12 يونيو غير محدد بياتريس حداد مايا الخضروات بطولة برمنغهام 13-19 يونيو غير محدد أنس جابر الخضروات بطولة برلين المفتوحة 13-19 يونيو غير محدد ليودميلا سامسونوفا الخضروات بطولة ايستبورن 19 – 25 يونيو غير محدد يلينا أوستينكو الخضروات بطولة ياد هامبورغ المفتوحة 19 – 25 يونيو غير محدد أنجيليك كيرير الخضروات

سبب مغادرة نادال ويمبلدون 2022

قرار طرد نادال من ويمبلدون هُو حاجته للراحة لأنه مصاب بمتلازمة مولر فايس فِيْ ساقه، حيث يعاني نجم التنس البالغ من العمر 36 عامًا من حالة تنكسية نادرة تسمى مولر فايس، والتي تصيب أو نادال. الحالة فِيْ عام 2005 فِيْ سن 19 ويمكن أن تؤثر متلازمة مولر فايس على ساق واحدة أو كلتا الساقين، ونادال يعاني منها فقط فِيْ ساقه اليسرى. تسمح الحقن لنادال بالقتال، لكنها تدمر ساقه يومًا بعد يوم.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي علمنا فِيْه مَتَّى يكون مَوعِد بطولة ويمبلدون 2022 والقنوات التي تبث هذه البطولة، كَمْا ذكرنا جائزة البطولة المالية، بالإضافة إلى شرح سبب مغادرة نادال للمسابقة.