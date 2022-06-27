مَتَّى مَوعِد بطولة ويمبلدون 2022 والقنوات الناقلة لهذه البطولة

عندما تكون بطولة ويمبلدون 2022 والقنوات التي تبث هذه البطولة، ينتظر عشاق التنس حول العالم بطولة ويمبلدون 2022 ويمكننا القول إن ويمبلدون هِيْ أكبر بطولة تنس على هذا الكوكب، والتي تتمتع بأجواء رائعة من المنافسة القوية. سوف نتعرف على بطولة ويمبلدون 2022. وما هُو مَوعِد انطلاق المسابقة، كَمْا سنتحدث عن القنوات التي تبث مباريات البطولة، بالإضافة إلى ذكر سبب مغادرة اللاعب الدولي نادال البطولة.
ويمبلدون 2022
بطولة ويمبلدون 2022 هِيْ بطولة جراند سلام للتنس المقررة فِيْ ويمبلدون، ولندن، والمملكة المتحدة، ونوفاك ديوكوفِيْتش وآشلي بارتي هم حاملو اللقب فِيْ الفردي، لكن بارتي لن تدافع عن لقبها، حيث تقاعد من التنس المحترف فِيْ مارس. فِيْ عام 2022، مُنع لاعبي روسيا وبيلاروسيا أيضًا من المنافسة هذا العام، ورداً على ذلك، سحب كل من اتحاد لاعبات التنس المحترفات واتحاد التنس المحترفِيْن نقاط الترتيب الخاصة بهما من البطولة.
مَوعِد بطولة ويمبلدون 2022
من المقرر إجراء جميع السحوبات الرئيسية فِيْ نادي All England Lawn Tennis and Croquet فِيْ ويمبلدون فِيْ الفترة من 27 يونيو إلى 10 يوليو 2022، مع الإعلان عن التذاكر لأول مرة فِيْ 14 يونيو 2022 والتصفِيْات المقررة للموسم من يونيو من 27 إلى 10 يوليو 2022. من 20 يونيو إلى 23 يونيو 2022 فِيْ ملعب بنك إنجلترا الرياضي فِيْ روهامبتون. تجدر الإشارة إلى أن البطولة مُنظمة وسيتم تضمينها فِيْ جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفِيْن 2022 وجولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات 2022.
ما هِيْ قنوات ويمبلدون للتنس
القنوات الناقلة لبطولة ويمبلدون 2022 للتنس هِيْ مسلسل beIN Sports، حيث لمشاهدة مباريات هذه البطولة تحتاج للاشتراك فِيْ الباقة الرياضية التي تقدمها قنوات beIN Sports كَمْا سيتم بثها عبر “BBC TV” و ” ZDF “، لكن القناتين غير متوفرتين فِيْ المنطقة فِيْ الشرق الأوسط، لذلك ستتم مشاهدة المباريات حصريًا على قنوات beIN Sports وستكون هذه هِيْ النسخة الأولى من البطولة فِيْ سلسلة مجدولة تقام يوم الأحد الأول خلال الحدث الذي يسمى “الأحد الأوسط”.
بطولة ويمبلدون للتنس
تمت زيادة قيمة الجائزة النقدية لبطولة ويمبلدون 2022 بنسبة 5٪ لهذا الموسم، بحيث تصبح قيمة الجوائز (12،550،000 جنيه) ويتم توزيع الجوائز كَمْا هُو موضح فِيْ الجدول أدناه
|تصنيف
|الجائزة
|الفائز من الرجال البسطاء
|1200000 يورو
|الوصيف رجال
|600000 يورو
|فائز بسيط
|50 850.000
|ركضت من أجل النساء العاديات
|25425000
|الفائز فِيْ زوجي الرجال
|.000 230.000
|وصيفات الشرف للرجال
|.000 115000
|فائز مزدوج
|.000 230.000
|إشبينة العروس
|.000 115000
|فائز زوج مختلط
|92000 جنيه إسترليني
|مختلط الزوج الصيف
|.000 46000
برنامج تنس السيدات 2022
يوضح الجدول جميع بطولات التنس النسائية، والتي أقيم بعضها والتي ستقام هذا العام اعتبارًا من عام 2022 م، وهِيْ كالتالي
|بطولة
|المَوعِد
|الجوائز
|بطل
|الارضية
|بطولة اديلايد
|من 3 إلى 9 يناير
|416.800
|اشلي بارتي
|صلب
|ملبورن 1. البطولة
|4-9 يناير
|521000
|سيمونا هاليب
|صلب
|بطولة ملبورن 2
|4-9 يناير
|521000
|أماندا أنيسيموفا
|صلب
|بطولة أديلايد 2
|من 10 إلى 15 يناير
|493875
|ماديسون كيز
|صلب
|بطولة سيدني
|من 10 إلى 15 يناير
|521000
|بولا بادوسا جيلبرت
|صلب
|بطولة سان بطرسبرج
|7-13 فبراير
|703580
|أنيت كونتافِيْت
|صلب
|بطولة دبي للأسواق الحرة
|14-19 فبراير
|703580
|يلينا أوستينكو
|صلب
|بطولة الدوحة
|20-26 فبراير
|2،331،698
|إيغا سواتيك
|صلب
|بطولة جوادالاخارا
|21-27 فبراير
|239447
|سلون ستيفنز
|صلب
|بطولة مونتيري
|28 فبراير – 6 مارس
|239477
|ليلى فرنانديز
|صلب
|بطولة ليون
|28 فبراير – 6 مارس
|239477
|سواي تشانغ
|التراب
|بطولة انديان ويلز
|9-20 مارس
|8369455
|آسيا سيفِيْونك
|صلب
|بطولة ميامي
|22 مارس – 3 أبريل
|3،260،190
|آسيا سيفِيْونك
|صلب
|بطولة تشارلستون
|4-10 أبريل
|823000
|بليندا بينسيك
|التراب
|بطولة يوغوتا
|4-10 أبريل
|235،238
|كاميلا أوزاريو
|التراب
|بطولة شتوتجارت
|18-24 أبريل
|565.530
|آسيا سيفِيْونك
|التراب
|بطولة اسطنبول للتنس
|18-24 أبريل
|235،238
|أناستاسيا بوتابوفا
|التراب
|بطولة مدريد
|28 أبريل – 7 مايو
|7.021.128
|أنس جابر
|التراب
|بطولة روما
|9-15 مايو
|1،835،490
|آسيا سيفِيْونك
|التراب
|بطولة ستراسبورغ
|15-21 مايو
|235،238
|انجيليك كيربر
|التراب
|بطولة الرباط المفتوحة
|15-21 مايو
|250000
|مارتينا تريفِيْسان
|التراب
|بطولة كولونيا المفتوحة
|15-21 مايو
|235،238
|لم يحدث ولم يحدث
|التراب
|بطولة ليبيما المفتوحة
|6-12 يونيو
|غير محدد
|ايكاترينا الكسندروفا
|الخضروات
|بطولة نوتنغهام
|6-12 يونيو
|غير محدد
|بياتريس حداد مايا
|الخضروات
|بطولة برمنغهام
|13-19 يونيو
|غير محدد
|أنس جابر
|الخضروات
|بطولة برلين المفتوحة
|13-19 يونيو
|غير محدد
|ليودميلا سامسونوفا
|الخضروات
|بطولة ايستبورن
|19 – 25 يونيو
|غير محدد
|يلينا أوستينكو
|الخضروات
|بطولة ياد هامبورغ المفتوحة
|19 – 25 يونيو
|غير محدد
|أنجيليك كيرير
|الخضروات
سبب مغادرة نادال ويمبلدون 2022
قرار طرد نادال من ويمبلدون هُو حاجته للراحة لأنه مصاب بمتلازمة مولر فايس فِيْ ساقه، حيث يعاني نجم التنس البالغ من العمر 36 عامًا من حالة تنكسية نادرة تسمى مولر فايس، والتي تصيب أو نادال. الحالة فِيْ عام 2005 فِيْ سن 19 ويمكن أن تؤثر متلازمة مولر فايس على ساق واحدة أو كلتا الساقين، ونادال يعاني منها فقط فِيْ ساقه اليسرى. تسمح الحقن لنادال بالقتال، لكنها تدمر ساقه يومًا بعد يوم.
وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي علمنا فِيْه مَتَّى يكون مَوعِد بطولة ويمبلدون 2022 والقنوات التي تبث هذه البطولة، كَمْا ذكرنا جائزة البطولة المالية، بالإضافة إلى شرح سبب مغادرة نادال للمسابقة.