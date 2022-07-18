مَتَّى مَوعِد تاريخ نزول إيداع الدعم السكني شُروطْ مشروعات ومخططات سكني “رقم خدمة دعم فني”

مَتَّى يكون تاريخ وتاريخ إيداع الدعم السكني الشهري 2022، وطريقة وآلية التسجيل والتقديم فِيْ المشاريع الإسكانية، وحساب الدعم الإسكاني فِيْ حاسبة الدعم الإسكاني وعدد فني الدعم، للتمكن من الرجوع إلى المستفِيْدين حول شُروطْ الحصول على الدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية للمملكة العربية السَعُودِيْة، ويجب أن يودع هذا الدعم السكني صباح الثلاثاء 26 يوليو 2022. جدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية هُو المسؤول عن وضع شُروطْ ومعايير استحقاق الدعم السكني، وهِيْ خدمة تقدمها الحكومة السَعُودِيْة للفئات الأكثر احتياجًا من أجل توفِيْر السكن الملائم لحياة كريمة لمواطني المملكة.

ما هُو مَوعِد الافراج عن وديعة الدعم السكني شُروطْ مشاريع ومخططات الاسكان “رقم خدمة الدعم الفني”

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الإسكاني يتم تقديمه لمواطني المملكة العربية السَعُودِيْة، للفئات غير القادرة على توفِيْر السكن الملائم. الدعم السكني، من خلال البرامج المختلفة المتعلقة بالرهن العقاري، وتشمل هذه البرامج ما يلي

وحدة سكنية مصنعة

بناء الذات

وحدة تحت الانشاء

العقارات والرهُون العقارية

الجهات الممولة المشاركة فِيْ برنامج دعم القروض العقارية السكنية

الجدير بالذكر أن برنامج القرض العقاري من الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، وهُو بالأساس برنامج تمويل سكني مدعوم من الصندوق، ويقدم قروضاً تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، وهذه القروض، كَمْا هُو مذكور على موقع صندوق التنمية العقارية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مزايا الحصول على برنامج قرض الرهن العقاري

يقدم البرنامج دعماً بنسبة 100٪ لمن يستحق دخلاً شهرياً أقل من 14000 ريال “بدل الأساسي والسكن”بعد خصم معاش التأمين والتقاعد.

تختلف نسبة قروض الرهن العقاري للمستفِيْدين من ذوي الدخل المرتفع.

أقرت السلطات والهِيْئات القضائية هذا البرنامج.

قرض الرهن العقاري ممول بمبلغ 500.000 ريال سعودي.

يتم التقديم والتسجيل للحصول على الدعم السكني من خلال منصة سكني.

يمكنك الاستفادة من تخفِيْض الدفعة الأولية من 10٪ إلى 5٪.

إمكانية تنازل أحد أقارب المستحقين عن حق القرض لأقارب الدرجة الأولى.

يحق للمستفِيْد الذي صدر له رقم الطلب الاستفادة من قرض الدعم السكني لمدة عامين، تحسب من تاريخ إصدار رقم منفعة البرنامج.

فِيْ حال انقضت فترة السنتين دون الاستفادة من الرقم، يمكن طلب أحد منتجاتها عبر بوابة الإسكان.

إعفاء المستفِيْد ويسحب التمويل فِيْ حالة العجز الكلي.

فِيْ حالة الوفاة يُعفى ورثة المستحق ويُلغى التمويل ويضيع إيداع مبلغ إعالة المستفِيْد.

شُروطْ التقديم والتسجيل للاستفادة من دعم صندوق التنمية العقارية

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة ذكرا كان أم أنثى.

لم يتمكن المستفِيْد من الحصول على سكن لائق لأسرته.

يجب أن يكون عمر الشخص المؤهل للحصول على دعم الإسكان أكثر من 25 عامًا.

شرط الإقامة الدائمة فِيْ المملكة للحصول على الدعم السكني.

تقديم المستندات التي تثبت أن مقدم الطلب ليس لديه سكن لائق.

لا يحق للمستفِيْدين من أي برنامج دعم سكني آخر الحصول على دعم سكني.

رقم خدمة العملاء stc

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية العقارية قد أتاح التواصل مع الدعم الفني من خلال رقم الدعم الفني stc، كَمْا يمكنك التعرف على آخر أخبار الصندوق والخدمات التي يقدمها من خلال ما يلي

رقم الاتصال الموحد 199088.

حساب الاهتمام بالمستفِيْد فِيْ شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

موقع صندوق التنمية العقارية.

ما هُو مَوعِد صرف وتخفِيْض وإيداع الدعم السكني

مكتمل صرف الدعم السكني لصندوق التنمية العقارية فِيْ اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي يتم إيداع مبلغ الدعم السكني فِيْ الحسابات المصرفِيْة للمستفِيْدين صباح يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، حيث أن تاريخ الصرف المحدد مسبقًا لا يتزامن مع الإجازة الأسبوعية. .

كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة سكني على موقع وزارة الإسكان

قم بزيارة الموقع”منصة سكني وزارة الإسكان السَعُودِيْة. تسجيل الدخول بحساب المستخدم المسجل أعلاه. لإدخال رقم الهُوية الوطنية. يمكن لأولئك الذين ليس لديهم حساب إنشاء حساب جديد. سجل البيانات المطلوبة. أدخل رقم الهاتف المحمول. تسجيل بيانات الدخل الشهري. انقر فوق حفظ التطبيق واحفظ رقم التطبيق قبل تسجيل الخروج.

رَابِطْ التسجيل من خلال المنصة الوطنية الموحدة لوزارة الإسكان

. تم إدخاله المنصة الوطنية الموحدة. أدخل اسم المستخدم. اكتب كلمة المرور. انقر فوق تسجيل الدخول. يختار المستخدم تسجيل الدخول (كلمة المرور والرسالة – طلب الهُوية الخاص بي). قم بتنزيل تطبيق Mi Identidad من خلال Google Play على الهاتف المحمول. تسجيل جميع البيانات المطلوبة والإقرار بصحتها قبل إغلاق الجلسة.

آلية الحصول على الدعم المقدم من برنامج الائتمان العقاري

يمنح القرض العقاري للمستفِيْدين بعد الحصول على أحقية التمويل العقاري من أحد البنوك أو شركات التمويل المشاركة فِيْ البرنامج.

يقدم صندوق التنمية العقارية دعماً شهرياً يغطي أعباء الفائدة على التمويل، بنسبة تتراوح من 35٪ إلى 100٪ حسب درجة حق المستفِيْد.

يتم تحويل دعم الإسكان شهريًا إلى حساب المستفِيْد، ويتم ذلك بعد أن يقوم المستفِيْد بسداد القسط الشهري المستحق للجهة الممولة.

وتجدر الإشارة إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بتوجيهات “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي الموسع الجديدلك أيضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. فِيْما يتعلق بمجال الإسكان، أنت. منصة دعم الإسكان ودورها الفاعل فِيْ المشاريع والمخططات الإسكانيةايضا برامج قروض الإسكان المدعومةأما بالنسبة للأسر الريفِيْة وأربابها، منبر الدعم الريفِيْ لتحقيق التنمية المستدامة لسكان الريفايضا منصة الثروة الحيوانية لدعم صغار المزارعينهذه كلها جهُود جديرة بالثناء تبذلها الحكومة السَعُودِيْة تجاه مواطنيها.

وبذلك استعرضنا مع متابعين موقع ثقافني الكرام تاريخ ووقت الصرف وخفض وديعة الدعم السكني لهذا الشهر، وكذلك شكل وآلية الاستفادة والحصول على الدعم السكني وفق الشُروطْ والأحكام. . الضوابط التي أعلنتها وزارة الإسكان، وسنناقش معك فِيْ التقارير اللاحقة الحزم الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لدعم الإسكان، وفِيْ حال وجود أي استفسارات أو أسئلة يمكنك طرحها عليهم من خلال التعليقات فِيْ نهاية هذا التقرير، وسنعمل على الرد على كل تلك الاستفسارات.