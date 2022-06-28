مَتَّى مَوعِد تحري هلال ذو الحجة 1443 اول ايام شهر ذي الحجة كَمْ يوافق

ما هُو مَوعِد التنقيب عن هلال دول هِيْتزا 1443، أول يوم من شهر دول هِيْتزا، ما هُو مقدار الاتفاق سوف نتعلم هذا من خلال هذه المقالة. مع اقتراب نهاية شهر ذي القعدة، يريد الجميع أن يعرف أول أيام شهر ذي الحجة فِيْه عشرة أيام ما عدا عيد الأضحى المبارك وثلاثة أيام التشريق لذلك، فإن الأسطر التالية مخصصة للاكتشاف.

هلال شهر ذي الحجة 1443

هلال ذو الحجة هُو آخر هلال يظهر فِيْ أشهر السنة الهجرية. لأن شهر ذي الحجة هُو آخر شهر من السنة الهجرية، وبعد ذلك يبدأ الشهر الأول من العام التالي وهُو شهر محرم. العشر الأول من ذي الحجة وهذه العشر أيام تشمل يوم عرفة، وهُو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يليه اليوم العاشر، وهُو يوم عيد الأضحى، ثم يوم عرفة. ثلاثة أيام من التشريق.

تاريخ البحث عن هلال ذي الحجة 1443

سيتم استكشاف هلال شهر ذي الحجة بعد ظهر يوم غد الأربعاء الموافق 30 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 29 يونيو 2022 م، وهذا ما جاء فِيْ بيان المحكَمْة العليا للمملكة. المملكة العربية السَعُودِيْة، التي دعت جميع المسلمين فِيْ جميع أنحاء المملكة لاستكشاف رؤية هلال ذي الحجة فِيْ الوقت المحدد. باستخدام المناظير لإبلاغ أقرب محكَمْة أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدتك فِيْ الوصول إلى أقرب محكَمْة.

فِيْ أول أيام ذي الحجة ما هِيْ المدة

وبحسب تنبؤات فلكية، فإن أول يوم من شهر ذي الحجة 1443 هـ سيكون يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 م، وتفِيْد التقارير أن الدول العربية والإسلامية تعتمد على رؤية الهلال لتقريره. أول يوم من شهر ذي الحجة أو غيره من شهُور السنة. هجري.

نتائج استطلاع رأي الهلال 2022 المملكة العربية السَعُودِيْة

تظهر نتيجة المسح لرؤية هلال شهر ذي الحجة 2022 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بعد تحقيق الهلال، والذي سيكون مساء الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 هـ. إذا كان الهلال مرئيًا لكان الخميس أول يوم من ذي الحجة، وإذا لم تروا الهلال، فإن الخميس يكون نهاية شهر ذي القعدة، والجمعة أول شهر ذي الحجة. الحجة 1443 هـ.

تاريخ عيد الأضحى 1443

عيد الأضحى المبارك 1443 سيكون يوم السبت 9 يوليو 2022 م حسب التنبؤات الفلكية، وهذا التاريخ يوافق العام الهجري فِيْ العاشر من شهر ذي الحجة، وذلك عيد الأضحى المبارك. يتحدد برؤية هلال ذي الحجة، وهذا هُو الحال فِيْ جميع الدول العربية والإسلامية، وفِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يؤدي المسلمون مناسك الحج خلال العشر أيام فِيْ الأرض المقدسة.

تاريخ يوم عرفة 1443

يوم عرفة هُو اليوم الذي يسبق اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك واليوم الذي يؤدي فِيْه الحجاج مناسك الوقوف على جبل عرفات. ولهذا سمي هذا اليوم بيوم عرفة. مَوعِد عرفات هُو دائما اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل سنة هجرية، ويتوقع أن يصادف هذا العام يوم الجمعة 8 يوليو 2022 م.

تقويم العشر الأوائل من ذي الحجة 1443

فِيْ الجدول أدناه نتعرف على تقويم الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة 1443 هـ

اليوم العاشر لميلاد دول هِيْتزا هُو اليوم

1 ذو الحجة 1443 30 يونيو 2022 يوم الخميس 2 ذو الحجة 1443 1 يوليو 2022 جمعة 3 ذو الحجة 1443 2 يوليو 2022 السبت 4 ذو الحجة 1443 3 يوليو 2022 الأحد 5 ذو الحجة 1443 4 يوليو 2022 الاثنين 6 ذو الحجة 1443 5 يوليو 2022 يوم الثلاثاء 7 ذو الحجة 1443 6 يوليو 2022 الأربعاء 8 ذو الحجة 1443 7 يوليو 2022 يوم الخميس 9 ذو الحجة 1443 (يوم عرفة) 8 يوليو 2022 جمعة 10 ذو الحجة 1443 (عيد الأضحى) 9 يوليو 2022 السبت

مَتَّى يكون مَوعِد التحقيق فِيْ هلال ذي الحجة 1443 أول يوم من شهر ذي الحجة، ما مدى توافق هذا مع ما تعلمناه بالتفصيل فِيْ هذا المقال المسلمون فِيْ السَعُودِيْة وحول العالم ينتظرون رؤية الهلال لمعرفة مَوعِد عيد الأضحى المبارك.