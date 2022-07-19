مَتَّى مَوعِد عودة الطلاب ١٤٤٤ بعد تعديل التقويم الدراسي لعام 1444/2023 بالمملكة العربية السَعُودِيْة 

هل سيعود 1444 طالبًا وطالبة يهتم الكثير من الطلاب والمعلمين، مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بالاستفسار عن مَوعِد بدء العمل فِيْ مدارس المملكة العربية السَعُودِيْة، كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم. فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حول مَوعِد بدء الدراسة ومن خلال هذا المقال سوف نشرح كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

مَتَّى سيعود 1444 طالبًا

تم الإعلان من خلال وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن مَوعِد عودة الدراسة، حيث أشارت إلى أنها ستكون بتاريخ 8/28/2022 الموافق للتاريخ الأول من صفر 1444 هـ. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الفصل الدراسي الأول سيكون ثلاثة عشر أسبوعًا. ينتهِيْ الفصل الدراسي الأول فِيْ 30 ربيع الثاني لعام 1444 هـ.

عودة المعلمين والمسؤولين

وبحسب قرار وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، من المقرر أن يعود المعلمون والإداريون إلى العمل يوم الاثنين 24 محرم 1444 م. الموافق 22 أغسطس 2022 د. ج، بينما يخطط الطلاب للعودة إلى المدرسة فِيْ اليوم الأول من شهر صفر. عام 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م.

التقويم الأكاديمي 1444 من قبل وزارة التربية والتعليم

تقدم وزارة التعليم والتعليم العام بالمملكة العربية السَعُودِيْة التقويم للعام 1444 هـ للطلاب الحاليين لفهم المناهج ومواعيد الإجازة للفصول الثلاثة، من خلال موقع المدرسة السَعُودِيْة قبل بدء المدرسة عام. لجميع الإجازات خلال العام الدراسي، مثل عطلات العيد الوطني وعطلات يوم التأسيس وعطلات نهاية الأسبوع الممتدة.

الحدث هذا اليوم التاريخ الإسلامي التاريخ الميلادي بدء الفصل الدراسي الأول والعودة إلى العمل الأحد 1 صفر 1444 هـ 28 أغسطس 2022 م بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 10 جمادى الأولى 1444 هـ 4 ديسمبر 2022 م بداية الفصل الدراسي الثاني الاجازة الخميس نهاية اليوم 10 شعبان 1444 هـ 2 مارس 2023 م بداية الفصل الثالث. الأحد 20 شبان 1444 هـ 12 مارس 2023 م بدء إجازة الفصل الدراسي الثالث. الخميس نهاية اليوم 4 ذو الحجة 1444 هـ 22 يونيو 2023 م

تاريخ انتهاء الدراسة بالمملكة العربية السَعُودِيْة

تنتهِيْ السنة الدراسية يوم الأربعاء 4 ذو الحجة 1444 هـ، الموافق لتاريخ 21/6/2023 م، وبعد ذلك يحصل الطلاب على إجازة نهاية العام وهِيْ نهاية العام الدراسي. نقدم تقويم العام الدراسي لعام 1444 المقدم من خلال وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السَعُودِيْة بالتواريخ الهجرية والميلادية، لإبلاغ جميع الطلاب بمواعيد الإجازات التي يأخذونها خلال العام الدراسي.

وفِيْ نهاية المقال سنتعرف على مَوعِد عودة الطلاب والمعلمين للمدارس للعام 1444 م. بالإضافة إلى ة كافة قرارات وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، وسيتم التعرف على الإجازات من خلال الأكاديمية. التقويم المقدم من الوزارة بصيغة PDF.