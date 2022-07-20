مَتَّى مَوعِد نزول راتب الضمان المطور “دعم إضافِيْ” لمواجهة التضخم sbis.hrsd.gov.sa وغلاء المعيشة

مَتَّى يكون مَوعِد انخفاض الراتب عن القيمة المطورة بعد الموافقة على الدعم الإضافِيْ sbis.hrsd.gov.sa لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار لشهر تموز – محرم 1444، ما ينتظر المقبولين فِيْ استحقاق المرحَلْة الأخيرة من الضمان المطوَّر، التسجيلات الجديدة، وكذلك المشمولين بالحصول على معاش الضمان فِيْ الأشهر الأخيرة، تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المَوعِد المناسب لصرف الراتب على أساس شهري على مواعيد دفع جديدة.

مَتَّى يكون مَوعِد تخفِيْض راتب الضمان المطور “دعم إضافِيْ” لمواجهة التضخم وغلاء المعيشة

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدة المطلوبة للمواطنين والتي من شأنها توفِيْر فرص العمل للفقراء أو توفِيْر الأجور للمحتاجين بدون دخل، وطور النظام ليشمل الموظفِيْن ذوي الدخل المنخفض، وتم تحديد الحد الأدنى للدخل والحد الأقصى. . قم بتحديث النظام فِيْ نوفمبر 2022 ليشمل مجموعات أكبر من الأشخاص المحتاجين.

تحديثات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وتطالب الوزارة المنتسبين والمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي فِيْ النظام القديم بتحديث بياناتهم فِيْ النظام الجديد للتأمين المطور، لضمان استمرارهم فِيْ استلام رواتبهم.

لقد فتح الباب أمام تسجيلات جديدة لمن يرغب فِيْ الحصول على ضمان راتب وفق المعايير الجديدة.

وقد تم إضافة فئات جديدة لمن يشملهم الدعم، مثل الموظفِيْن ذوي الدخل الشهري الأدنى، و 550 ريالاً للفرد الذي يعمل لحسابه الخاص، و 1100 ريال لرب الأسرة.

فِيْ النظام الجديد، يجب تسجيل راتب الزوجة وجميع الدخل المكتسب وغير المكتسب.

تختبر المطلقة أو الأرملة استقلالية المنزل للتأكد من حصولها على راتب كامل وعدم احتسابها كأحد أفراد الأسرة.

يستحق الباحث عن العمل المتعطل راتباً مؤقتاً لحين التحاقه ببرامج الوزارة التجريبية والتأهِيْلية.

تم تطوير تاريخ النسب وسداد راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa

التاريخ فِيْ التقويم الميلادي. التاريخ فِيْ التقويم الهجري. الأحد 31 يوليو 2022 الثاني من محرم 1444.

الاستعلام عن وديعة تأمين المعاش 1444

يقوم المستخدم فِيْ البداية بالتسجيل والحصول على حساب عن طريق تسجيل الدخول إلى “ رَابِطْ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . يجب أن يكون لدى المستخدم كلمة مرور للدخول باتباع جميع خطوات التسجيل. تم إدخاله فِيْ رَابِطْ ضمان المطور . سجل فِيْ مؤسسة الضمان الاجتماعي. يتم إدخال الخدمات الإلكترونية. تم تحديد رمز الدفع والحقل.

شُروطْ استحقاق المطلقات وحقهن فِيْ الأمان فِيْ نظام الضمان الاجتماعي المتطور

اختلفت أهلية المطلقات اختلافًا جذريًا فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي المطوَّر مقارنة بالنظام القديم، حيث اعتُبرت الأسرة التي تقيم فِيْها المطلقة أساسًا للأهلية وتم التعامل معها على أنها معيلة أو معالة.

تم تطوير الفئات التي تستفِيْد من خدمات الضمان الاجتماعي الجديدة

من ليس لديه دخل ثابت ومستقر.

كبار السن والمرضى والنساء غير قادرين على كسب لقمة العيش والعاطلين عن العمل.

الأرامل والمطلقات هم المعيلون الوحيدون الذين يعيشون فِيْ منزل منفصل عن عائلاتهم.

أولئك الذين يعملون فِيْ القطاع الحكومي ودخلهم وعائلاتهم أقل من الحد الأمني.

العاطلون عن العمل الذين يبحثون عن فرص عمل ولم يجدوا فرصة مناسبة.

أمر ملكي بتقديم دعم إضافِيْ لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

يخصص دعم إضافِيْ 8 مليارات ريال للمستفِيْدين من برنامج حساب المواطن.

تخصيص 408 مليون ريال دعماً مالياً للمستفِيْدين من برنامج دعم صغار المزارعين.

أضفى طابع شخصي سيتم إنفاق ملياري ريال كبديل للضمان الملغي. فِيْ شكل معاش إضافِيْ يدفع لمرة واحدة للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي للسنة المالية الحالية 1443-1444.

فِيْ شكل معاش إضافِيْ يدفع لمرة واحدة للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي للسنة المالية الحالية 1443-1444. تخصيص مبلغ نحو 10 مليارات ريال لبناء احتياطي استراتيجي من المنتجات الأساسية والاستراتيجية.

يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي الموسع الجديدلك أيضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. فِيْما يتعلق بمجال الإسكان، أنت. منصة دعم الإسكان ودورها الفاعل فِيْ المشاريع والمخططات الإسكانيةايضا برامج قروض الإسكان المدعومةأما بالنسبة للأسر الريفِيْة وأربابها، منبر الدعم الريفِيْ لتحقيق التنمية المستدامة لسكان الريفايضا منصة الثروة الحيوانية لدعم صغار المزارعينكلها جهُود جديرة بالثناء تبذلها الحكومة السَعُودِيْة بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

وعليه استعرضنا مع متابعينا الكرام تاريخ إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر محرم 1444، وكذلك الفئات المستفِيْدة من برامج دعم نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطورة، شُروطْ الاستحقاق لـ المطلقات لدعم وزارة الموارد البشرية، وطريقة الاستعلام عن وديعة راتب الضمان، وإذا كان لديك أي استفسار يمكنك التواصل معنا من خلال التعليقات الموجودة أسفل هذا التقرير.