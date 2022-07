مَتَّى مَوعِد نزول نتائج التحصيلي 1443 .. رَابِطْ الاستعلام عن درجات التحصيلي عبر قياس

ما هُو تاريخ نشر نتائج الإنجاز 1443 سؤال طرحه العديد من الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لمعرفة درجات الأداء من خلال موقع قياس. حيث يتم إجراء اختبار تحصيلي من خلال الهِيْئة السَعُودِيْة لتقييم التعليم والتدريب لجميع خريجي الثانوية العامة فِيْ المملكة، بهدف تقييم مستوى كل طالب من خلال لجان خاصة مختلفة تؤسسها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة. حيث تشمل شهادات الإنجاز اختبارات فِيْ التخصصات النظرية والعلمية.

مَتَّى يكون تاريخ نشر نتيجة الامتحان 1443

وأسئلة الطلاب حول مَتَّى يكون تاريخ نشر نتيجة الامتحان 1443. سيتم الإعلان عن الدرجات الورقية للفصلين الأول والثاني. يوم الأربعاء العشرين (20) من شهر تموز (يوليو) 2022 م والذي يوافق التاريخ الهجري الحادي والعشرين (21) من شهر ذي الحجة 1443. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أيضًا إرسال رسائل نصية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات تحصيلهم صباح يوم الخميس 21/7/2022 هـ الموافق 22/12/1443 هـ.

نتائج الإنجاز

فِيْما يلي عد تنازلي لإعلان نتائج الإنجاز، ويوضح الوقت المتبقي لإعلان النتائج

