مَتَّى نزول الضمان المطور أغسطس 2022.. تاريخ صرف الدفعة الثامنة 1443 للضمان الاجتماعي

مَتَّى سيصدر ضمان المطور فِيْ أغسطس 2022 اشتدت عمليات البحث الأخيرة على مواقع البحث من خلال الفهرس العالمي “جوجل” حول مَوعِد نزول الضمان المطور لشهر أغسطس 2022 م للدفعة الثامنة 1443 هـ، كَمْا برنامج الضمان الاجتماعي المطور هُو أحد البرامج الخيرية التي تعمل على مساعدة الفئات المؤهلة للحصول على المساعدة، والوزارة التي قدمت هذا البرنامج هِيْ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بالإضافة إلى برامج أخرى محددة مقدمة من نفس الوزارة.

تاريخ إصدار الضمان المطور هُو أغسطس 2022 م الدفعة الثامنة 1443 هـ

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة مَوعِد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر، حيث سيكون اليوم الأول من شهر أغسطس، كونه دائمًا هُو الأول من كل شهر ميلادي، و فِيْ إذا كان تاريخ الدفع هُو الجمعة، فسيتم تقديم يوم الدفع إلى الخميس. إذا كان يوم السبت، فسيتم تأجيل تاريخ التغيير حتى الأحد، نظرًا لأن يومي السبت والجمعة هما أيام العطلات الرسمية، وسنبلغك بالتاريخ. بمجرد إيداعها فِيْ حسابات المستفِيْدين.

خطوات التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي المتقدم

يمكنك التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي المطور باتباع الخطوات التالية –

اذهب مباشرة إلى الرَابِطْ موقع الدعم والحماية الاجتماعية البريد الرسمي

ثم انقر فوق الزر “تسجيل الدخول” إلى حسابك على الموقع وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

أو انقر على “تسجيل دخول جديد” وأدخل جميع التفاصيل بشكل صحيح ودقيق حتى يتم قبول التسجيل.

اكتب رقم التعريف القومي الخاص بك وتاريخ ميلادك ورقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني.

يرسل الموقع رسالة نصية قصيرة SMS إلى هاتفك المحمول تشير إلى رمز التحقق، الذي تكتبه فِيْ المساحة المخصصة على الموقع.

بعد ذلك يجب إرفاق جميع الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت صحة البيانات التي أدخلتها وتدعم طلبك.

فِيْ النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”، وستتم ة الطلب بالبيانات، وفِيْ حال قبوله سيتم الاتصال بك مباشرة حتى يتم إخطارك من خلال رقم هاتفك المحمول.

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