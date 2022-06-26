مَتَّى وقت الاختبارات النهائيه الترم الثالث 1443 2022

ما هِيْ الامتحانات النهائية للفصل الثالث 1443 – 2022 يرغب العديد من الطلاب فِيْ معرفة الوقت الرسمي لبدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

الامتحانات النهائية الربع الثالث 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بدء الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثالث فِيْ 20 ذو القعدة 1443، الموافق للتقويم الميلادي فِيْ 10 يونيو 2022، حيث تستمر الامتحانات فِيْ الوصول. مَوعِد الامتحانات التحريرية .. لتبدأ رسميا الإجازة الصيفِيْة الممتدة بعد ذلك والتي تستمر حوالي شهرين قبل بداية العام الجديد 1444.

مَتَّى مَوعِد الامتحانات النهائية للربع الثالث 1443-2022

تقام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث لعام 2022 فِيْ تمام الساعة 700 صباحاً يوم الأحد الموافق 27 ذي العقدة، الموافق 26 يونيو 2022، بعد انتهاء الامتحانات العملية والشفوية التي بدأت فِيْ 20 ذو القعدة. عقده 1443 م، والجدير بالذكر أن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث حتى تاريخ 1 ذو الحجة 1443.

مَوعِد بدء الامتحانات التحريرية النهائية للربع الثالث 2022

وبحسب وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية للفصل الثالث يوم الأحد 27 ذو القعدة 1443، والذي يصادف بدوره فِيْ 26 يونيو 2022.

مَوعِد إتمام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 2022

تتزامن نهاية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مع بداية الإجازة الصيفِيْة فِيْ 1 ذو الحجة 1443 حيث كانت الامتحانات قد بدأت سابقاً فِيْ 20 ذو العقدة للامتحانات العملية و 27 ذي العقدة. للامتحانات الكتابية.

تاريخ بدء الإجازة الصيفِيْة 2022

تتزامن العطلة الصيفِيْة لعام 1443 مع تاريخ ذي الحجة الأول من عام 1443، وذلك بحسب استكَمْال تقديم الامتحانات النهائية للنصف الثالث من عام 1443، وتستمر الإجازة عدة أشهر، ولم يتم تحديد مدتها. تم تحديدها حتى الآن من وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مَوعِد الامتحانات النهائية للفصل الثالث 1443-2022 ومَوعِد الامتحانات التحريرية للفصل الثالث ومَتَّى تنتهِيْ الامتحانات وبداية الإجازة الصيفِيْة 2022.