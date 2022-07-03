مَتَّى يبدأ مفعول التقشير الكيميائي، هذا السؤال يشغل بال الكثير من النساء، خاصة قبل أن يتخذن خطوة التقشير الكيميائي. وهِيْ من التقنيات المميزة التي تمنح البشرة النضارة والحيوية التي تحتاجها، حيث يساعد التقشير الكيميائي على التخلص من خلايا الجلد الميتة مع ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وفِيْ سياق مناقشة التقشير الكيميائي يهتم بتسليط الضوء على وقت بدء تأثير التقشير الكيميائي والإبلاغ عنه.

ما هُو قشر كيميائي

التقشير الكيميائي هُو أحد الأساليب العلاجية أو التجميلية التي تعتمد بشكل أساسي على إزالة جميع الخلايا الميتة من الجلد والجسم. ومن ثم استعادة نضارة وحيوية البشرة، وذلك باستخدام مجموعة من المواد التي تساعد على إزالة الخطوط الدقيقة وعلامات التجاعيد والشيخوخة التي تظهر فِيْ أجزاء مختلفة من الجلد وتؤثر على نضارتها وحيويتها وتساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

مَتَّى يبدأ التقشير الكيميائي

يختلف تاريخ بدء مفعول التقشير الكيميائي حسب النوع المستخدم وطبيعة الجلد، ويتضح ذلك فِيْ الآتي

مفعول التقشير الكيميائي الخفِيْف يبدأ مفعوله بتقشير الجلد من الساعات الأولى أو اليوم الأول من الجلسة وتظهر نتائجه تدريجياً.

تأثير التقشير الكيميائي المتوسط يبدأ مفعول هذا النوع الذي يساعد على اختراق الطبقات الداخلية للجلد بعد أسبوع أو أكثر وهذا يساعد فِيْ الحصول على نتائج مرضية.

تأثير التقشير الكيميائي العميق يمتد تأثير التقشير الكيميائي العميق لمدة شهر أو أكثر، خاصة أنه يستغرق أسبوعين للتعافِيْ من آثاره.

مَتَّى يبدأ التقشير الكيميائي للركبتين

يبدأ مفعول التقشير الكيميائي للركب والأكواع بعد عدة ساعات أو على الأقل فِيْ اليوم، خاصة أنه يعتمد على التقشير الكيميائي البسيط الذي يحتاج إلى مواد خفِيْفة ولا يحتاج إلى تخدير المنطقة إطلاقاً. يعتبر هذا النوع من أفضل الأنواع للاستخدام خاصة لمنطقة الركبة والكوع، وأن الأنواع الأخرى قد تؤدي إلى مضاعفات فِيْ هذه المنطقة قد يصعب السيطرة عليها أو علاجها.

مَتَّى يبدأ التقشير الكيميائي لليدين

يبدأ مفعول التقشير الكيميائي لليدين بعد شهر أو أكثر خاصة أنه يتطلب تقشير كيميائي عميق والذي يعتمد على اختراق الطبقات الداخلية من الجلد. لذلك فإن القدرة على ترطيب اليدين وإزالة البقع والتصبغات الموجودة عليها أمر بسيط للغاية وسهل، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التقشير يتطلب مجموعة من المواد الكيميائية التي تساعد على ترطيب اليدين وزيادة نعومتها وحيويتها، خاصة بعد إزالة طبقات الجلد الميتة.

أسباب الحاجة إلى التقشير الكيميائي

تحتاج الكثير من النساء والفتيات إلى التقشير الكيميائي بشكل خاص، حيث يساعد فِيْ علاج العديد من مشاكل البشرة، والتي تتضح جميعها فِيْ الآتي

ظهُور التجاعيد والخطوط الدقيقة فِيْ أجزاء مختلفة من الجلد.

فرط تصبغ وبقع سوداء.

تفاوت لون البشرة.

جفاف مفرط فِيْ الجلد.

علاج احمرار الجلد المستمر.

ظهُور آثار حب الشباب والندبات.

النتائج بعد التقشير الكيميائي

النتائج التي يمكن الحصول عليها بعد الانتهاء من جلسات التقشير الكيميائي تختلف حسب النوع المستخدم وهذا واضح فِيْ الآتي

نتائج تقشير كيميائي خفِيْف

يمر الجلد بمجموعة من الأعراض بعد انتهاء الجراحة لمدة تصل إلى أسبوع وتتضح هذه الأعراض فِيْ ما يلي

احمرار شديد فِيْ الجلد.

التصبغ مشابه جدًا للتصبغ الأحمر أو الداكن للشمس، اعتمادًا على طبيعة الجلد.

استمر فِيْ تقشير البشرة لمدة أسبوع كامل.

بعد هذه الفترة، يصبح الجلد رقيقًا وطازجًا.

نتائج تقشير كيميائي متوسط ​​وعميق

يظهر على الجلد أيضًا عددًا من الأعراض، أبرزها ما يلي

ظهُور تقرحات شديدة مع انتفاخ فِيْ أجزاء مختلفة من الجلد.

تتحول بعض أجزاء الجلد إلى اللون البني.

استمر الجلد فِيْ التقشر لمدة أسبوعين متتاليين.

يمكن تحقيق نتيجة ملحوظة بعد 6 أشهر متتالية.

مَتَّى يتقشر الوجه بعد التقشير الكيميائي

يحتاج الوجه إلى فترة تصل إلى أسبوعين متتاليين، لتقشيره ومن ثم التخلص من الندبات والانتفاخات الموجودة عليه، وينصح العديد من الخبراء بعدم التعرض لأشعة الشمس الضارة أو أي مستحضرات تجميل كيميائية خلال هذه الفترة حتى لا يتأثر الجلد. تعاني من أي من المضاعفات الخطيرة الناتجة عن استخدام التقشير الكيميائي، وكذلك يمكن استخدام عبوات ثلج وصفات طبيعية.

مزايا التقشير الكيميائي

التقشير الكيميائي من الطرق التجميلية التي تعتمد عليها الكثير من النساء والفتيات خاصة فِيْ الوقت الحاضر، ومن أهم مميزاته ما يلي

يزيل تصبغات البشرة الداكنة.

يقلل من آثار حب الشباب.

يلعب دورًا حيويًا فِيْ تبييض البشرة وتبييضها.

يزيل خلايا الجلد الميتة.

يعالج البشرة الجافة ويزيد من نعومتها.

يمنح البشرة الحيوية والنضارة التي تحتاجها.

مراحَلْ التقشير الكيميائي

يمر التقشير الكيميائي بسلسلة من المراحَلْ من أجل القضاء على تجاعيد الجلد وكافة مشاكله، وتتمثل مراحَلْ التقشير الكيميائي فِيْ الآتي

المرحَلْة الأولى

تعتمد هذه المرحَلْة على إجراء سلسلة من التحاليل والفحوصات الطبية لتحديد مشكلة الجلد بدقة ودقة، وتساعد هذه الخطوة فِيْ تحديد نوع التقشير الذي يتناسب مع طبيعة الجلد. ومن ثم السيطرة على المضاعفات الخطيرة التي تنتج عن استخدام التقشير الكيميائي لفترة طويلة، وكذلك تجهِيْز البشرة بتنظيفها وغسلها جيداً بالماء والمستحضر الطبي حتى يتم القضاء على البكتيريا والسموم الضارة.

المرحَلْة الثانية

تعتمد هذه المرحَلْة على تعقيم الجلد والوقاية من خطر الإصابة بأي عدوى فِيْروسية خطيرة. فِيْ هذه المرحَلْة يقوم الطبيب بتحديد نوع التخدير الذي يناسب الحالة خاصة مع التقشير العميق أو المتوسط ​​، وتعتبر هذه المرحَلْة من أهم المراحَلْ خاصة أنها تساعد على منع انتشار العدوى البكتيريا الضارة والفِيْروسات فِيْ أجزاء مختلفة من الجلد.

المستوى الثالث

تعتمد هذه المرحَلْة على تطبيق التقشير الكيميائي عن طريق نشر المادة الكيميائية على أجزاء مختلفة من الجلد وتركها على الجلد لفترة زمنية يحددها الطبيب المعالج ويتم تحديدها بناءً على نوع المادة المستخدمة والمشكلة. لتلقي العلاج على الجلد، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم إزالة الفترة بلطف باستخدام الأداة الخاصة. لذلك، استخدام الكريمات العلاجية التي تقلل من شدة الاحمرار وتوهج الجلد.

عيوب الإفراط فِيْ استخدام التقشير الكيميائي

يساعد التقشير الكيميائي على تجديد شباب البشرة، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل، أهمها ما يلي

تغير ملحوظ فِيْ لون البشرة وهذا يؤثر بشكل ملحوظ على النساء ذوات البشرة الحساسة.

ظهُور ندبات مفرطة فِيْ أجزاء مختلفة من الجلد.

تنشيط القوباء، وهذا يحدث لجميع الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية معينة، بما فِيْ ذلك الهربس.

احمرار شديد وانتفاخ فِيْ أجزاء مختلفة من الجلد يستمر لفترة طويلة نسبيًا.

أفضل كريم بعد التقشير الكيميائي

يوصي بعض الأطباء باستخدام سلسلة من المرطبات العلاجية لتسريع عملية تقشير الجلد، خاصة بعد التقشير الكيميائي. ومن أهم هذه الكريمات

أكريتين كريم يعتبر من أشهر الكريمات على الإطلاق، خاصة أنه يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتقشيرها فِيْ أسرع وقت ممكن.

كريم ماربالين ينصح به العديد من الأطباء المتخصصين لعلاج حب الشباب وخاصة حب الشباب الخفِيْف. وبعد ذلك يتم تقشير الجلد الميت ولكنه يستغرق فترات طويلة نسبياً.

كريم ديفرين من أفضل الكريمات العلاجية للقضاء على الرؤوس السوداء والبيضاء. ثم تخلص من خلايا الجلد الميتة التي يصعب التخلص منها.

لذلك، فِيْ نهاية رحَلْتنا على طول سطور هذه المقالة، أوضحنا لكَمْ مَتَّى يبدأ تأثير التقشير الكيميائي وتعرفنا على مزايا استخدام هذا التقشير الكيميائي بشيء من التفصيل.