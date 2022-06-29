مَتَّى يبدا تطبيق نظام الوساطة العقارية

مَتَّى يبدأ نظام الوساطة العقارية والتي تعتبر من الأشغال العامة تحت إدارة الهِيْئة العامة للعقار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يدعم نظام الوساطة العقارية أهداف المملكة فِيْ التحول الرقمي ومواكبة التطورات، لذلك من خلال هذا نحن سوف نتحدث عن نظام الوساطة العقارية ومَتَّى يدخل حيز التنفِيْذ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ما هُو نظام الوساطة العقارية

يعتبر نظام الوساطة العقارية من أهم الأنظمة التي تخدم رؤية المملكة 2030. والنظام تابع للهِيْئة العامة للعقار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يهدف النظام إلى حماية الحقوق العقارية والحد من النزاعات التي تحدث للعقارات المختلفة، ويأتي هذا النظام فِيْ إطار جهُود المملكة العربية السَعُودِيْة للتحول إلى الرقمنة مع إدخالها فِيْ مختلف قطاعات المملكة العربية السَعُودِيْة.

مَتَّى يبدأ نظام الوساطة العقارية

يبدأ تطبيق نظام الوساطة العقارية بعد 180 يومًا من إعلانه رسميًا عبر جريدة أم القرى، كَمْا جاء فِيْ بيان الرئيس التنفِيْذي للهِيْئة العامة للعقار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وأكد أن النظام تم إدخالها لمواكبة التحول الرقمي فِيْ العالم وجعل قطاع العقارات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عقاريًا عالميًا، وعقد العقود والوساطة الرقمية البحتة التي من شأنها حَلْ النزاعات وتوضيح الحقوق.

طرق التواصل مع الهِيْئة العامة للعقار

يتم الوصول والاتصال بالهِيْئة العامة للعقار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال النقاط التالية

العنوان الرئيسي شارع العليا العام حي الياسمين 13325.

رقم الفاكس

رقم الهاتف سيتم الاتصال بالرقم

ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الثامنة إلى الرابعة مساءً.

جمعية الهِيْئة العامة للعقار

يمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني الرئيسي للهِيْئة العامة للعقار مباشرة “” حيث يمكن عرض أهم الأخبار عن نظام الوساطة العقارية مع إمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهِيْئة بشكل إلكتروني مثل خدمة التحقيق وغيرها.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مَوعِد بدء نظام الوساطة العقارية وما هُو نظام الوساطة العقارية وأهم أهدافه ثم شرحنا طرق التواصل مع الهِيْئة العامة للعقار وأرفقنا الرَابِطْ الرسمي به. .