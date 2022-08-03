مَتَّى يتم صرف حساب المواطن ..هل تم إيداع دفعة أغسطس اليوم

مَتَّى يصرف حساب المواطن بحَلْول أغسطس 2022، ينتظر المستفِيْدون إعلانًا تاريخ سداد حساب المواطنو الإيداع الدعم المستحق فِيْ حسابات المستفِيْدين، بعد التعديلات الجديدة التي نصت على إعادة فتح التسجيل فِيْ حساب المواطن، والسماح للأسر المستحقة التي لم تستفد سابقاً من الدعم، بالتسجيل وإنشاء حساب جديد، لأن المواطن الحساب هُو أحد برامج الدعم التي تهدف إلى حماية المواطنين الذين تأثروا سلباً بالإصلاحات والتطورات المتتالية، وتسببوا فِيْ تدهُور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

مَتَّى يصرف حساب المواطن

بعد الإعلان عن نتائج استحقاق حساب المواطن اليوم، ازداد البحث عن مَوعِد صرف حساب المواطن وما هُو تاريخ صرف الدفعة المستحقة للمستفِيْدين الجدد، وبناءً عليه من المقرر إيداع حساب المواطن على العاشر من أغسطس الجاري، باعتبار أن هذا هُو التاريخ المحدد للصرف، والذي لا يتغير أبدًا، ما لم يصرح البرنامج بتغيير التاريخ بسبب العرض أو التأخير، ويتم الإعلان عن ذلك رسميًا من خلال الجرد الرسمي. التاريخ هُو أن يتعارض اليوم العاشر مع العطلة الرسمية، إما فِيْ نهاية الأسبوع، أو فِيْ مناسبة وطنية، ولكن دون صرف الدعم فِيْ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

تاريخ الصرف من حساب المواطن بالهجري

يتزامن مَوعِد صرف حساب المواطن لهذا الشهر فِيْ التقويم الهجري مع 12 محرم 1444 حيث يتم الإعلان عن إيداع الدعم المستحق اليوم فِيْ حسابات المستفِيْدين ca.gov.sa، ويوضح معلومة مهمة الإجراء لغير المستحقين وهُو تقديم اعتراض على حساب المواطن فِيْ البوابة الإلكترونية، مع العلم أن مدة تقديم الاعتراض تصل إلى 90 يومًا، وفِيْ حالة تجاوز هذه المدة، لن يتم طلب الاعتراض. يتم قبولها.

رقم حساب المواطن

حرصت وزارة الموارد البشرية على تحقيق التفاعل المباشر بين المستفِيْدين من البرنامج والقائمين عليه، فأطلقت الرقم المجاني الموحد لحساب المواطن على مستوى المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث كان فريق الدعم الفني أو عميل حساب المواطن تستقبل الخدمة استفسارات خاصة حول صرف حساب المواطن، والمدفوعات المالية وطريقة التسجيل الجديدة، وكذلك الاعتراضات على المدفوعات المالية وحالة الأهلية، وما هِيْ الإجراءات الصحيحة لتقديم اعتراض، وكذلك تلقي الشكاوى والمقترحات التي تم تطويرها من خدمات وأداء البرنامج.

حاسبة حساب مطور المواطن

حاسبة حساب المواطن المطور هِيْ إحدى وسائل البرنامج التي تساعد المستفِيْدين على معرفة القيمة التقريبية للدعم المستحق، على النحو التالي

توجو حساب المواطن بالبوابة الإلكترونية ca.gov.sa. انقر فوق تقدير الحاسبة فِيْ القائمة الرئيسية. أدخل البيانات المطلوبة بدقة. حدد ما إذا كنت رب الأسرة أم شخصًا مستقلاً. تحديد قيمة الدخل الشهري وعدد افراد الاسرة. انقر فوق حساب.

فِيْ النهاية يتم صرف حساب المواطن فِيْ المَوعِد المحدد، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الدعم المستحق التي تظهرها الآلة الحاسبة المقدرة تعتمد على دقة البيانات المسجلة.