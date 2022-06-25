مَتَّى يخلص موسم جده 2022 العد التنازلي

مَتَّى ينتهِيْ العد التنازلي لموسم جدة 2022 هذا المهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات التي تنظم في المملكة العربية السَعُودِيْة كل عام، بهدف تنشيط السياحة وتطوير المدن والقرى من أجل الاندماج في مجتمعات العالم، ومن خلاله سنتعرف على حقبة جدة. .، وستعرف مَوعِد بدء ذلك الموسم لعام 2022، وبأهم أنشطته وأبرزها.

موسم جدة

موسم جدة هُو مهرجان هدفه الأساسي هُو تسليط الضوء على مدينة جدة من أجل الانضمام إلى المجتمع العالمي، مما يجعلها منطقة سياحية وترفيهِيْة مهمة في شبه الجزيرة العربية وتحديداً في المملكة العربية السَعُودِيْة. الجدير بالذكر أن موسم جدة يعد من أهم مواسم 11 التي انطلقت ضمن مبادرة أطلق عليها اسم “الموسم السعودي 2022”. يضم هذا المهرجان أكثر من 80 فعالية، بتوجيه من الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، ويتضمن المهرجان جميع الفنون بجميع أنواعها بما في ذلك الموسيقى.

مَتَّى يبدأ موسم جدة 2022

بدأ موسم جدة 2022 بالفعل في الثامن من مايو الماضي، والجدير بالذكر أن فعاليات ذلك الموسم ستستمر 60 يومًا، حيث سيحضر هذا المهرجان العديد من الفعاليات المختلفة، بما في ذلك العديد من الحفلات الراقِصَّة والغنائية لأشهر الفنانين. في العالم.

مَتَّى ينتهِيْ موسم جدة 2022

سينتهِيْ موسم جدة 2022 في الثامن عشر من يوليو الجاري، وهذا المَوعِد أعلنه مستشار أمير مكة الأمير سعود بن جلوي، ويمكن متابعة العد التنازلي لنهاية الموسم عبر المؤقت التالي.

مَتَّى ينتهِيْ موسم جدة 2022

ما هِيْ احداث موسم جدة 2022

تتميز أحداث موسم جدة 2022 بالتنوع والاختلاف، ومن أهم وأبرز هذه الأحداث ما يلي

حفلات موسيقية عربية.

حفلات موسيقية دولية.

الناس يلعبون.

ألعاب ترفيهِيْة.

عروض الألعاب النارية.

الألعاب والبرامج المائية.

المعارض الدولية.

تجارب تفاعلية.

عروض السيرك الدولية.

عروض سيرك دو سوليه.

مهرجان البحر الاحمر.

كورنيش جدة.

سباقات الفورمولا.

مسرح فيلم.

جدول فعاليات موسم 2022 جدة

يتم عرض أهم وأبرز أحداث موسم 2022 جدة في مواعيد هذه الأحداث في الجدول التالي

منطقة نوع النشاط الذي ستختبره العنوان ممشى جدة الفني المهرجان (60 يوم) 8625 طريق الكورنيش، حي الشاطئ دولة جدة فعاليات ترفيهِيْة وثقافية وتسوق ومطاعم ومقاهِيْ حي البلد، بالمحرز 22233 جدة نادي جدة لليخوت مدرسة لتعليم قيادة السيارات بالقارب المقاهِيْ والمطاعم 23613 جدة، حي الشاطئ تجول في المدينة شراء شاشات السينما الحية (50 متر شلال تفاعلي) سيتم الإعلان عنه كلايك دي سلاي عروض سيرك ممتعة شاطئ الجوار الجدة سوبر دوم المعارض الدولية مهرجان العلوم K-pop 23735 جدة، طريق المدينة المنورة، بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي جدة بيري مدينة الملاهِيْ المتنقلة سيتم الإعلان عنه حديقة الأمير ماجد مناطق جذب سياحي، مطاعم، مقاهِيْ، مسرح، عروض فنية حي الربوة 23446 جدة جدة الغابة حديقة حيوانات تضم 1000 طائر نادر (طيور – زواحف – حيوانات) وملاعب للكبار والصغار مدينة السلطان منطقة أم حبلين

دليل فعاليات موسم جدة 2022 pdf

توفر إدارة مهرجان جدة للموسم للزوار دليلاً شاملاً ومبسطًا يتضمن جميع الفعاليات والأنشطة مع المناطق المحددة لكل حدث، ويمكن الاطلاع على هذا الدليل عبر وظيفة “pdf”.

طرق التواصل مع عصر جدة

يمكن التواصل مع إدارة مهرجان جدة “موسم جدة” من خلال الحسابات الرسمية المختلفة للمهرجان على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وهِيْ كالتالي

عبر منصة Facebook “”.

عبر منصة Twitter “”.

عبر منصة Instagram “”.

رَابِطْ موقع موسم جدة

يوجد في موسم جدة موقع إلكتروني رسمي، ومن خلال هذا الموقع تبدأ جميع الفعاليات في مَوعِدها، مع كافة التفاصيل مثل أسعار تذاكر الحفل، ومواعيد الحفلة، وما إلى ذلك، ويمكنك مشاهدة هذا الموقع مباشرة. ”

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال مع انتهاء موسم جدة 2022، العد التنازلي الذي تعرفنا من خلاله على موسم جدة، بالإضافة إلى مَوعِد بدء الموسم وانتهائه، مع روابط لحسابات موسم جدة 2022 على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. .