مَتَّى يفتح التسجيل فى الكليات العسكرية السَعُودِيْة لخريجي الثانوية وماهى شُروطْ القبول والمستندات المطلوبة للتقديم

أعلنت اللجنة المركزية لقبول الكليات العسكرية، تفعيل منصة التقديم المخصصة للتقدم إلى الكليات العسكرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وفق الشُروطْ المخصصة للقبول فِيْ العام الدراسي الجديد 1443-1444 لجميع الطلاب. خريجي المدارس بعد اجتياز جميع الاختبارات والشُروطْ المذكورة فِيْ هذا الشأن وفِيْ هذا الشأن نعمل على توضيح كافة الأمور المتعلقة بعملية التقديم بالتفصيل بإذن الله من خلال صفحات موقعنا الإلكتروني.

ما هُو مَوعِد التسجيل للكليات العسكرية السَعُودِيْة

الجدير بالذكر أن عملية التسجيل ستبدأ فِيْ الخامس عشر من ذي الحجة 1444، من خلال رَابِطْ المنصة الرسمية المخصصة للعرض، كَمْا هُو مبين فِيْ البيان الرسمي لوزارة الدفاع السَعُودِيْة على موقع التواصل الاجتماعي. تويتر.

أعلن #وزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الجامعات الحاصلين على درجات (البكالوريوس) وطلاب الكليات العسكرية الحاصلين على الشهادات (الثانوية العامة / العلوم الطبيعية) للالتحاق بالخدمة العسكرية.https//t.co/hRgUzJOOUR pic.twitter.com/dhxKX6qiMq – وزارة الدفاع 🇸🇦 (modgovksa) 26 مايو 2022

طريقة التقديم للكليات العسكرية 1443

يمكن لمن يرغب فِيْ التخرج من الثانوية والجامعة أن يتقدم إلى الجامعات العسكرية السَعُودِيْة، كَمْا هُو موضح أدناه، على النحو التالي

اشتراك بوابة الدخول الموحدة للتقدم للكليات العسكرية .

اضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية ثم تسجيل الدخول

اكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة فِيْ الأماكن المخصصة على المنصة

احفظ البيانات ثم اضغط على أيقونة الإرسال

اطبع نموذج التسجيل واحتفظ به حتى يرد بالموافقة أو حتى الرفض

معايير التقديم للكليات العسكرية

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الشُروطْ والمعايير التي يجب أن تستوفِيْها عند التقدم إلى الكليات العسكرية السَعُودِيْة، من بينها المعايير والشُروطْ التالية

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

يجب على المتقدمين اجتياز جميع اختبارات التقديم بالإضافة إلى مقابلة شخصية بدرجة 60٪.

يجب أن يكسب خريجو المدارس الثانوية 80٪ من المجموع الكلي.

يجب أن يتناسب طول ووزن المتقدم مع المعايير والشُروطْ المحددة.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 17 و 22 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة معتمدة من وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة فِيْ نظام الحضور بقسم العلوم الطبيعية.

يجب أن يكون المتقدمون حسن السيرة والسلوك، وألا يكونوا قد تمت مقاضاتهم فِيْ أي من القضايا المتعلقة بالشرف الأخلاقي.

خطوات التسجيل فِيْ الكليات العسكرية

هناك مجموعة من الخطوات التي عليك اتباعها للتسجيل بنجاح فِيْ الكليات العسكرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن بين تلك الخطوات ما يلي

يجب عليك الذهاب إلى بوابة التسجيل الخاصة بوزارة الدفاع الموجودة فِيْ بداية الموضوع

اختر الكلية العسكرية التي تريد الالتحاق بها

اكتب كل التفاصيل الخاصة بك فِيْ نموذج الطلب بشكل صحيح ومطابقة مستنداتك

انقر فوق كلمة “تسجيل” بعد الانتهاء من هذه الخطوات.

شُروطْ التقديم للكليات العسكرية السَعُودِيْة

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع السَعُودِيْة شُروطْ التسجيل فِيْ الكليات والمعاهد العسكرية بالمملكة من خلال الإدارة المركزية للقبول الموحد، ومن تلك الشُروطْ ما يلي

يجب أن يكون المواطنون السعوديون فقط الذين يرغبون فِيْ التقدم

يجب ألا يقل عمرك عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا.

أن يكون خريج مدرسة ثانوية

أن يكون حسن السيرة والسمعة.

ألا تكون متزوجة من أجنبي

يجب أن يكون تاريخك الإجرامي خاليًا من القضايا المخلة بالشرف.

ألا يكون قد التحق سابقًا بالكليات العسكرية الأخرى.

قم بتقديم سجل الفحص الطبي الخاص بك واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

الكليات العسكرية السَعُودِيْة للبنات الأكبر 1443

بالحديث عن اهتمام المرأة بالعمل فِيْ الجيش خلال الفترة الأخيرة فِيْ المملكة، بعد القرارات الأخيرة بشأن حقوق المرأة السَعُودِيْة، التي عملت على توفِيْر عمل للمرأة فِيْ مختلف أنحاء البلاد، هناك رغبة كبيرة لينضم. السلك العسكري للمرأة السَعُودِيْة وخاصة فِيْ المجالات التالية