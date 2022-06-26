مَتَّى يفتح بنك الراجحي 1444 أوقات دوام بنك الراجحي كل يوم

عند افتتاح مصرف الراجحي خلال ساعات العمل 1444، يعتبر مصرف الراجحي سؤالاً يهم عملاء مصرف الراجحي والمواطنين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. كل يوم فِيْ المملكة لعام 1444 هـ.

مصرف الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي من أهم وأكبر البنوك ليس فقط فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ولكن أيضًا فِيْ العالم، بأصول 80 مليار دولار أمريكي ورأس مال مدفوع 6.77 مليار دولار كَمْا فعل. تم التوسع والتوسع منذ إنشائه فِيْ عام 1957. وبسبب هذا الانتشار الكبير، فقد أصبح لديه قاعدة من المديرين التنفِيْذيين من ذوي الخبرة والمصداقية فِيْ الأنشطة المصرفِيْة والتجارية، والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي لديه عدد كبير من الفروع لأنه تضم أكثر من 570 فرعا لكلا الجنسين وأكثر من 152 فرعا مخصصة للنساء وحوالي 4.794 جهاز صراف آلي و 74612 صالة للأفراد داخل وخارج المملكة.

عند افتتاح مصرف الراجحي 1444 ساعة عمل يوميا

وأوضح مصرف الراجحي أن ساعات العمل الرسمية للبنك تبدأ من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا. حتى الساعة 5 مساءً، مع فترات راحة يومي الجمعة والسبت كعطلات رسمية أسبوعية فِيْ جميع فروع البنوك التي تتعامل معها داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، ويجب ملاحظة حيث توجد بعض فروع مصرف الراجحي التي تبدأ ساعات عملها من الساعة التاسعة والنصف. من الصباح حتى الخامسة والنصف مساء.

فروع مصرف الراجحي فِيْ السَعُودِيْة

كَمْا ذكرنا سابقًا، يمتلك مصرف الراجحي عددًا هائلاً من الفروع فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة، لتقديم جميع الخدمات المصرفِيْة من خلال البنك، ويمكنك تحديد الفرع الأقرب إليك مباشرةً، وفِيْ الجدول التالي سوف نوضح لك بعض هذه الفروع

فرع العنوان نوع الفرع شارع الملك فهد حي الصحيفة. فرع العزيزية المدينة المنورة شارع العزيزية. فرع ديرة غرب الرياض، ديرة. فرع الدمام 2 مدينة الخفجي الدمام فرع مكة قوانين مدينة مكة فرع الخبر 1 الهفوف مدينة الخبر فرع الدمام 1 مطار الملك فهد الدمام فرع ابها خميس مشيط ابها فرع الباحة 1 بيشة مدينة الباحة فرع المشرفة بجدة الاتحاد الاسلامي مشرف جدة. فرع الباحة 2 بلغراشي، مدينة الباحة فرع الرياض 1 الخرج جنوب الرياض فرع القصيم 1 الخبيب شمال القصيم فرع المدينة المنورة 1 السحيمي شرق المدينة المنورة فرع المدينة المنورة 2 مناخة غرب المدينة المنورة فرع القصيم 2 الصفراء شمال القصيم فرع الرياض 2 شارع الأمير سلمان جنوب الرياض فرع شمال جدة البغدادية شمال جدة فرع الخبر 2 المبرز مدينة الخبر فرع الباحة 6 مدينة المندق الباحة فرع الطائف 1 مدرسة صيانة الطائف فرع الباحة 3 مدينة النماص الباحة فرع أبها 2 مدينة خميس العسكرية، أبها فرع المعادى الرويس المعادي الرويس منطقة جدة.

خدمات مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي مجموعة من الخدمات المصرفِيْة والمصرفِيْة المختلفة للأفراد والشركات داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تشمل ما يلي

الحسابات الفردية وتشمل الحساب الحالي. حساب التميز. حساب IBAN. حساب الراتب. رسوم المنتج والخدمة.

التمويل التلقائي.

المالية الشخصية.

بطاقات الائتمان وتشمل بطاقة فِيْزا البلاتينية. بطاقة فِيْزا الذهبية. بطاقة فِيْزا كلاسيك. بطاقة فِيْزا مسبقة الدفع.

خدمة فورية للأفراد.

حوالة مصرفِيْة.

الحوالات من الخارج.

خدمة السحب الدولي.

سعر صرف العملات.

مصرف الراجحي رقم.

يمكن للعملاء وغير العملاء التواصل مع مصرف الراجحي والتحدث إلى موظفِيْ خدمة العملاء والحصول على الخدمة المطلوبة من خلال أرقام الاتصال المختلفة التي يوفرها البنك

رقم البنك الموحد (+966) 920003344.

الرقم المجاني لمصرف الراجحي 8001244455

الرقم المجاني لمصرف الراجحي للعملاء الجدد 8001241222.

رقم الهاتف المتحرك لمصرف الراجحي 8001248880.

رقم الهاتف من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة 966114603333

رقم الهاتف بنك التسويق 1222124800

رقم الراجحي للشكاوى والأسئلة 8001244455

وسائل أخرى للتواصل مع مصرف الراجحي

كَمْا يوفر مصرف الراجحي وسائل أخرى للتواصل مع البنك من خلال قنوات الاتصال التالية

البريد الإلكتروني “”.

خدمة الشكاوي “”.

مواقع التواصل الاجتماعي ومنها

حمل تطبيق مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي تطبيقه الخاص عبر الأجهزة المحمولة، لتسهِيْل وتسهِيْل الوصول إلى الخدمات المذكورة أعلاه بكل سهُولة عبر هاتف العميل. كل ما عليك هُو تنزيل التطبيق على هاتفك واختيار الخدمة المراد تشغيلها، وفِيْما يلي روابط التحميل الخاصة بمصرف الراجحي

رَابِطْ الموقع الرسمي لمصرف الراجحي

يعتبر الارتباط بالموقع الرسمي لمصرف الراجحي من أهم مميزات مصرف الراجحي لجميع العملاء والمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفِيْة والمصرفِيْة للشباب الحاليين والشباب. عملاء.

فِيْ الختام أوضحنا لكَمْ عندما افتتح مصرف الراجحي 1444 ساعة عمل يومية لمصرف الراجحي وكذلك أدرجنا فروع مصرف الراجحي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وأرقام وتفاصيل الاتصال بالبنك والروابط المرفقة لتنزيل تطبيق مصرف الراجحي وكذلك الموقع الرسمي للبنك.