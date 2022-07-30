مَتَّى يقطع الراتب التقاعدي للورثه 1444.. المؤسسة العامة للتأمينات تُذكر بالتزامن مع اقتراب إيداع الرواتب

اصدرت الهِيْئة العامة للتأمين الجواب عن مَوعِد قطع الراتب التقاعدي عن 1444 ورثة ، بالتزامن مع الوديعة التالية لرواتب التأمين لتوضيح الاسئلة فِيْ هذا الشأن، مع العلم ان الورثة يمكنهم صرف المعاش بعد ذلك. وفاة المستحق، ولكن هناك بعض الحالات التي يتم فِيْها إيقاف صرف الراتب وهُو موضوع مقالنا التالي الذي سنقوم فِيْه بتوضيح حَقيْقَة الأمر والحالات التي يتم فِيْها تمديد الراتب حتى بعد الموت.

مَتَّى يتم قطع معاش الورثة 1444

وأوضحت المؤسسة العامة استحقاق المشترك للراتب، وأوضحت أن الراتب التقاعدي يخصم من الورثة فِيْ بعض الحالات وهِيْ

يتوقف المعاش إذا بلغ الطفل سن 21، ولكن يمكن أن يستمر المعاش حتى سن 26 إذا كان الطفل لا يزال مسجلاً فِيْ التعليم أو فِيْ حالة وجود إعاقة تمنع الطفل من القيام بأي عمل.

يتم قطع المعاش إذا التحق الطفل بالوظيفة.

إذا التحق المشترك بوظيفة يوقف المعاش.

يتم خصم المعاش من الزوجة والبنت والأخت فِيْ حالة الزواج، ولكن فِيْ حالة الطلاق يمكن إعادة الراتب مرة أخرى.

المستحقون للمعاش بعد وفاة المستحق

وأوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحالات التي يتم فِيْها تخفِيْض الراتب وفق الضوابط المعمول بها داخل المملكة.