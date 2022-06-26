مَتَّى يقفل سيتي ووك جدة 2022

مَتَّى يغلق سيتي ووك جدة 2022 هذا الحدث الخاص بموسم 2022 جدة والذي ينظم فِيْ المنتجع السياحي الشهِيْر بجدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة “منتجع سيتي ووك جدة”، لذلك سنتعرف، بالإضافة إلى كيفِيْة حجز تذكرة لهذا الحدث، سعر، باستثناء.

سيتي ووك جدة

يعد سيتي ووك من المعالم السياحية فِيْ مدينة جدة وهُو أيضًا جزء من الأنشطة، ويضم هذا المنتجع العديد من المطاعم والمتاجر والمتنزهات، بالإضافة إلى العديد من الأماكن الترفِيْهِيْة لجميع الأعمار، حيث يضم هذا المنتجع العديد من الأنشطة بسبب فِيْ مساحة كبيرة كَمْا يوجد العديد من الخدمات المتوفرة داخل المنتجع.

مَتَّى يغلق سيتي ووك جدة فِيْ عام 2022

سيتم إغلاق سيتي ووك لموسم جدة 2022 يوم الخميس 30 يونيو 2022 م، حيث أعلن المركز الوطني للفعاليات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن تمديد فعاليات سيتي ووك من 17 مايو 2022 إلى 30 يونيو 2022. الخامسة مساء حتى الثانية صباحا.

ما هِيْ الأحداث الأخرى لموسم جدة لعام 2022

تتمثل فعاليات موسم جدة فِيْ النقاط التالية

حفلات موسيقية عربية.

حفلات موسيقية دولية.

الناس يلعبون.

ألعاب ترفِيْهِيْة.

عروض الألعاب النارية.

الألعاب والبرامج المائية.

المعارض الدولية.

تجارب تفاعلية.

عروض السيرك الدولية.

عروض سيرك دو سوليه.

مهرجان البحر الاحمر.

كورنيش جدة.

سباق الفورمولا.

مسرح فِيْلم.

جدول موسم جدة لعام 2022

تعرض فعاليات موسم جدة فِيْ البرنامج التالي

منطقة نوع النشاط الذي ستختبره العنوان ممشى جدة الفني المهرجان (60 يوم) 8625 طريق الكورنيش، حي الشاطئ دولة جدة فعاليات ترفِيْهِيْة وثقافِيْة وتسوق ومطاعم ومقاهِيْ حي البلد، بالمحرز 22233 جدة نادي جدة لليخوت مدرسة لتعليم قيادة السيارات البحرية من خلال المقاهِيْ والمطاعم 23613 جدة، حي الشاطئ تجول فِيْ المدينة العروض الحية (شلال تفاعلي بارتفاع 50 مترا) شاشات الأفلام سيتم الإعلان عنه كلايك دي سلاي عروض سيرك ممتعة شاطئ الجوار الجدة سوبر دوم المعارض الدولية والمهرجانات العلمية وحفلات الكيبوب 23735 جدة، طريق المدينة المنورة، بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي. جدة بيري العاب تسلية موبايل ملاهِيْ سيتم الإعلان عنه حديقة الأمير ماجد الجذب السياحي مطاعم، مسرح قهُوة، معارض فنية حي الربوة 23446 جدة جدة الغابة حديقة حيوانات تضم 1000 طائر نادر (طيور – زواحف – حيوانات) وملاعب للكبار والصغار مدينة السلطان منطقة أم حبلين

أسعار تذاكر سيتي ووك جدة

أسعار تذاكر فعاليات سيتي ووك فِيْ جدة كالتالي

تذكرة الدخول 50 ريال سعودي.

تذاكر نهاية الأسبوع 100 ريال سعودي.

تذاكر لمن هم دون سن الثانية عشرة الدخول مجاني.

حجز تذاكر سيتي ووك

من خلال الخطوات التالية، سنناقش كيفِيْة حجز تذاكر سيتي ووك

انتقل إلى الموقع التالي “”.

تعرف على جميع الأحداث المتاحة.

تعرف على أسعار كل حدث.

حدد الحدث الذي تريده.

احجز الآن مع أيقونة الاختبار.

حدد تاريخ الحجز.

جرب رمز شراء التذكرة.

اختر طريقة الدفع المناسبة.

طرق التواصل مع موسم جدة

يمكنك التواصل مباشرة مع موظفِيْ قسم موسم جدة للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالعديد من الموضوعات المهمة مثل أسعار التذاكر وتواريخ الفعاليات وطرق الحجز من خلال الحسابات المدرجة فِيْ السطور التالية

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لذا؛ وصلنا إلى نهاية المقال عند إغلاق سيتي ووك جدة عام 2022، والذي تعرفنا من خلاله على سيتي ووك، والذي يعد جزءًا مهمًا من أهم أحداث موسم جدة 2022، حيث يتضمن هذا الموسم أكثر من ذلك بكثير. أحداث عظيمة.