مَتَّى ينتهِيْ الصيف 2022 ومواعيد نهاية الفصول الأربعة فِيْ السَعُودِيْة

مَتَّى سينتهِيْ صيف عام 2022 وتواريخ انتهاء الفصول الأربعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث بدأت درجات الحرارة فِيْ الارتفاع مع مرور الوقت وبدأ المواطنون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يتساءلون حتى لقضاء الإجازات الصيفِيْة والاستمتاع بقضاء أوقات الفراغ. شواطئ البحار، وسنذكر فِيْ نهاية الصيف لهذا العام وجميع المواعيد الخاصة حتى نهاية الفصول الأخرى.

مَتَّى ينتهِيْ صيف 2022

أكدت هِيْئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، أن موسم الصيف لهذا العام 2022-1443 هـ سينتهِيْ فِيْ 21 أغسطس المقبل، والذي يوافق 23 من الشهر الأول من الهجرية للعام الجديد 1444 هـ، والذي يوافق لم يتبق سوى عدة أيام، وتجدر الإشارة إلى أن فصل الخريف يبدأ بعد ذلك ويبدأ معه انخفاض ملحوظ فِيْ درجة الحرارة وغياب ضوء الشمس. وكذلك تساقط الأوراق والرياح والعواصف استعدادًا لبداية فصل الشتاء.

مَتَّى يبدأ صيف 2022

فترة الصيف من العام الحالي 2022 م. يعتبر من أكثر مواسم الصيف سخونة وقد وصلت درجة الحرارة فِيْ بعض مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة إلى 50 درجة مئوية، وبدأت فِيْ الارتفاع بشكل مبالغ فِيْه للغاية، خاصة فِيْ المناطق الصحراوية بالمملكة.

مواعيد نهاية الفصول الاربعة فِيْ السَعُودِيْة

هناك فرق زمني كبير بين فصول السنة الأربعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وبقية العالم، فتواريخ نهاية الفصول الأربعة فِيْ المملكة هِيْ

يبدأ صيف 2022 فِيْ 20 يونيو، ويمر فِيْ يوليو وينتهِيْ فِيْ 21 أغسطس.

يبدأ الفصل الشتوي فِيْ 21 سبتمبر، ويستمر فِيْ أكتوبر ونوفمبر وينتهِيْ فِيْ 21 ديسمبر.

يبدأ الشتاء فِيْ 21 ديسمبر، ويستمر حتى يناير وفبراير وينتهِيْ فِيْ 21 مارس.

يبدأ الربيع فِيْ 21 مارس، ويمر فِيْ أبريل ومايو وينتهِيْ فِيْ يونيو.

كَمْ الوقت المتبقي حتى نهاية الصيف

أعلنت الجهات المختصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وهِيْئة الأرصاد الجوية، فِيْ الأيام الأخيرة، عن مَوعِد انتهاء موسم صيف 2022 م، وهُو 21 أغسطس، ومنذ أن بدأ الموسم اعتبارًا من 20 يونيو، لم يتبق سوى 55 يومًا و يمكنك متابعة العداد التنازلي لحساب الأيام المتبقية.

كَمْ الوقت المتبقي حتى نهاية الصيف

كَمْ يوما فِيْ صيف 2022

عدد أيام فصل الصيف هذا العام 2022 م. – 1443 م فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بمدنها ومحافظاتها المختلفة كان 61 يومًا فقط، حيث بدأ الموسم بالضبط فِيْ 2022/6/6 م، وأكدت الأرصاد الجوية أن آخر يوم من موسم الصيف هُو يوم 21/8 / 2022 يُشار إلى أن فصل الصيف هُو من أعظم مواسم العام، ورغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أنه مميز لكثير من المواطنين، لأن الجميع يأخذ إجازات الصيف فِيْ نزهة على الأقدام. على شواطئ البحار.

موصل آلة حاسبة الفصول الأربعة

المملكة العربية السَعُودِيْة ويمثلها الأستاذ د. يوفر عبدالله المسند فِيْ قسم الجغرافِيْا بجامعة القصيم رَابِطًْا إلكترونيًا لحساب الفصول الأربعة وهِيْ “الصيف – الخريف – الشتاء – الربيع” بعد العداد ويمكنك زيارة الموقع المخصص “.

وهنا توصلنا إلى خاتمة هذه المقالة التي ناقشنا فِيْها مسألة مَتَّى سينتهِيْ صيف 2022 ومواعيد نهاية المواسم الأربعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث علمنا من خلال السطور السابقة تاريخ البدء و نهاية موسم الصيف لهذا العام، وقد قدمنا ​​بعض المعلومات عن مواعيد الفصول الأربعة.