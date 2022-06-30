مَتَّى ينتهِيْ تسجيل جامعة الملك عبدالعزيز 1444

مَتَّى ينتهِيْ الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز عام 1444، بانتهاء المرحَلْة الثانوية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يستعد الطلاب للالتحاق بمجتمع الملك عبد العزيز، إحدى الجامعات العربية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وذلك لتخصصها وعبرها. مختلف المجالات النظرية والتطبيقية، ومن خلالها سنعرف كَمْا سنعرف مَتَّى آخر مَوعِد للالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز هُو 1444.

جامعة الملك عبدالعزيز

تعتبر جامعة الملك عبد العزيز من أعرق الجامعات فِيْ الوطن العربي، وتحديداً فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث بدأت الرحَلْة العلمية عام 1387 هـ، حيث بدأت العام الدراسي الأول عام 1388 هـ كأول جامعة خاصة تتخذها جدة مقرًا لها، وبعدها قام الملك فِيْصل بن عبد العزيز بذلك. فِيْ المملكة.

مَتَّى ينتهِيْ الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز عام 1444

تاريخ انتهاء القيد بجامعة الملك عبد العزيز للعام 1444 هـ هُو السبت 6/1/1444 هـ الموافق 14/8/2022 م. يحدد الفترة الزمنية للقبول الإلكتروني لخريجي الثانوية العامة من الذكور والإناث.

ما هُو مَوعِد الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1444

يبدأ مَوعِد التحاق التلاميذ والطلاب بجامعة الملك عبد العزيز للعام 1444 هـ لمن تخرجوا من الثانوية العامة فِيْ القسمين الأدبي والعلمي فِيْ 17 / ذي القعدة / 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م. على أن تستمر التسجيلات حتى يوم الأحد الموافق 15 / ذي الحجة / 1443 هـ الموافق 25 / يوليو / 2022 م.

كيفِيْة الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1444

وفرت جامعة الملك عبد العزيز إمكانية التسجيل عبر الإنترنت للطلاب الراغبين فِيْ الالتحاق بمختلف تخصصات الجامعة للدراسة للحصول على درجة علمية. فِيْما يلي خطوات التسجيل

انتقل مباشرة إلى صفحة القبول بجامعة الملك عبد العزيز “”.

انقر فوق نظام الإدخال.

تسجيل الدخول كطالب جديد على بوابة القبول الإلكترونية “تعزيز”.

سجل المعلومات الشخصية.

انقر فوق “تنفِيْذ” لسحب المعلومات من مركز المعلومات الوطني.

انقر فوق تحرير المعلومات الشخصية، بما فِيْ ذلك رقم الاتصال والبريد الإلكتروني.

حدد رغبات البرنامج الذي تريد المشاركة فِيْه.

من خلال النقر على خيار طلب الاستيراد لمقدم الطلب، ويمكن القيام بذلك بناءً على خطوات التسجيل.

إذا كان الطلب مكتملاً، انقر لإكَمْال عملية القبول.

حدد مَوعِد تقديم اختبار اللغة الإنجليزية.

انقر فوق خيار استعلام بطاقة الجامعة.

شروط دخول مسجد الملك عبدالعزيز 1444

هناك مجموعة من الشروط والقيود التي يجب على الطالب استيفاؤها للالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز للعام 1444 هـ. نعتبر هذه الشروط أدناه

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم حديث التخرج ويجب ألا تتجاوز فترة الحصول على شهادة الثانوية العامة 3 سنوات لدورة التمريض.

يجب ألا تقل النسبة التراكَمْية للمتقدم فِيْ المدرسة الثانوية العامة “العلوم الطبيعية” عن 90٪.

اجتياز اختبار الأداء.

اجتياز اختبار القدرات العامة.

املأ استمارة التسجيل.



أن يكون الطالب من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة وأن يكون حديث التخرج على المسار الفردي للسنة التحضيرية ولا تزيد مدة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة عن ثلاث سنوات للمتقدم فِيْ قسم التمريض.

لا يقل المعدل التراكَمْي (علوم طبيعية) عن 90٪.

اختبار كفاءة.

اختبار القدرات العامة.

املأ استمارة الطلب

تحديد المقابلة الشخصية وتاريخ الفحص الطبي.

استيفاء جميع المتطلبات العامة عند التقديم.

لا تقبل الجامعة أي دبلوم ثانوي يزيد عمره عن 5 سنوات.

لا يُطرد المرشح من الجامعة أو أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد ذلك بعد القبول يُلغى قبوله.

المستندات المطلوبة للقبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444

بعد الانتهاء من تسجيل الطالب يجب على المقبولين إحضار جميع المستندات المطلوبة لتقديمها إلى مجلس الجامعة، ومن المهم أن تكون هذه المستندات أصلية وصحيحة وهذه المستندات هِيْ كَمْا يلي

إحضار شهادة الثانوية العامة الأصلية.

إحضار أصل البطاقة الشخصية.

إحضار صورة شخصية ويجب أن تكون بألوان 4 * 6 وخلفِيْة بيضاء. يجب على الفتيات ارتداء الحجاب.

الحصول على موافقة أصحاب العمل للدراسة فِيْ الكنيسة.

يرفق الطلاب السعوديون المستندات التالية شهادة الميلاد. أصل هُوية الأم. أصل هُوية الابن.

فِيْ حالة الانسحاب، يجب إعداد البيان التعليمي لشرح سبب الانسحاب.

يجب على الطلاب ذوي الإعاقة إرفاق إفادة من مركز الاحتياجات لتحديد نوع الإعاقة.

يجب على الطلاب المقبولين فِيْ النظام الشرطي إحضار المستندات المطلوبة ووضعها فِيْ استمارة التقييم.

معدل القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444

تختلف نسبة القبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز من تخصص إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، وبالتالي فإن معدل القبول بجامعة الملك عبد العزيز لعام 1444 هـ موضح على النحو التالي لكل من الرجال والنساء

معدل القبول الجامعي للرجال تبلغ نسبة القبول الأكاديمي بمكة المكرمة 78٪. معدل القبول العلمي فِيْ رابغ 70٪. نسبة القبول العلمي للمناطق الأخرى 87.14٪. تبلغ نسبة القبول الإداري بمكة المكرمة 76٪. تبلغ نسبة القبول الإداري فِيْ حكومة رابغ 70٪. تبلغ نسبة القبول الإداري بمحافظة خالبيس 70٪. نسبة القبول الإداري إلى أقصى حد 70٪. معدل القبول الإداري للمناطق الأخرى 87.18٪.

معدل القبول الجامعي للطالبات معدل القبول الأكاديمي بمكة المكرمة 80.5٪. معدل القبول العلمي فِيْ رابغ 70٪. نسبة القبول العلمي فِيْ المناطق 91.42٪. تبلغ نسبة القبول الإداري بمكة المكرمة 79٪. تبلغ نسبة القبول الإداري فِيْ حكومة رابغ 70٪. تبلغ نسبة القبول الإداري بمحافظة خالبيس 70٪. معدل القبول الإداري للمنطقة بأكَمْلها 70٪. معدل القبول الإداري للمناطق الأخرى 87.5٪.



يوميات جامعة الملك عبد العزيز 1444

تم وضع تقويم جامعة الملك عبد العزيز لعام 1444 هـ من قبل مجلس الإدارة. يتضمن الجدول جميع التواريخ الرسمية المعتمدة فِيْ الساعات الأكاديمية، باستثناء التقويم الذي يحتوي على التواريخ والأعياد. ندرس برنامج جامعة الملك عبد العزيز لعام 1444 هـ

الحَقيْقَة من تاريخها حتى اليوم المصطلح الفصل الأول – منتظم 21/1/1444 ΑΧ 1444/03/06 هـ متوفرة طلب تأجيل الفصل الدراسي الثاني فِيْ نظام Odus Plus – عادي 28/01/1444 ΑΧ 1444/06/1 هـ متوفرة التسجيل فِيْ نظامي الإلكتروني للخريجين المحتملين – بانتظام 28/01/1444 ΑΧ 1444/06/06 متوفرة العيد الوطني – منتظم 15/2/1444 18/2/1444 ΑΧ لقد تم تقديم طلبات التخصص فِيْ الكليات فِيْ نظام Odus Plus. 21/2/1444 ΑΧ 30/5/1444 متوفرة الفحص الدوري الأول – الانتظام 1444/03/04 هـ 1444/8/03 هـ تقريبيا عطلة نهاية أسبوع طويلة – طبيعية 1444/03/09 هـ 1444/3/12 هـ تقريبيا تقديم طلبات التحويل الداخلي بين المدارس فِيْ نظام Odus Plus – عادي 13/03/1444 ΑΧ 1444/02/06 هـ تقريبيا دفع الرسوم الدراسية – الانتساب 26/11/1443 17/2/1444 ΑΧ لقد تم حذف وإضافة مواضيع – الانتماء 1444/1/14 هـ 15/2/1444 لقد تم سحب جداول غير مستحقة الدفع – ادراجها 18/2/1444 ΑΧ 18/2/1444 ΑΧ لقد تم دروس البلاك بورد للطلاب – شريك 19/2/1444 ΑΧ 1444/8/03 هـ متوفرة دفع الرسوم الدراسية – التعليم عن بعد 26/11/1443 1444/02/02 هـ لقد تم حذف وإضافة مواد دراسية – التعليم عن بعد 1444/1/14 هـ 1444/02/02 هـ لقد تم دفع الرسوم الدراسية – دبلومات التعليم عن بعد 26/11/1443 19/1/1444 ΑΧ لقد تم آسف على الفصل الدراسي – دبلومات التعليم عن بعد 26/11/1444 ΑΧ 1444/09/02 هـ تقريبيا

رَابِطْ القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز

وفرت جامعة الملك عبد العزيز رَابِطًْا إلكترونيًا يمكن للطلاب من خلاله الانتقال إلى قسم القبول والقبول للتسجيل أو الاستفسار عن أي شيء يتعلق بالجامعة.

هنا وصلنا إلى ختام مقالنا وتعرفنا من خلاله على جامعة الملك عبد العزيز، وكذلك مَوعِد انتهاء التسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز 1444، بالإضافة إلى تاريخ التسجيل بجامعة الملك عبد العزيز 1444، وكذلك الشروط. وطريقة التسجيل بجامعة الملك عبد العزيز 1444 وقد اطلعنا على المستندات المطلوبة للقبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444.