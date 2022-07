مَتَّى ينزل الدعم السكني .. “الآن” مَوعِد نزول الدعم السكني لهذا الشهر 1443 فِيْ حسابات المستفِيْدين وطريقة تقديم اعتراض

مَتَّى ينخفض ​​الدعم للإسكان، فهُو من أهم الأسئلة التي يطرحها المستفِيْدون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على أنفسهم لمعرفة مَتَّى سينخفض ​​دعم الإسكان لهذا الشهر. والتي يتم صرفها من خلال صندوق التنمية العقارية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. وهُو الصندوق المسؤول عن برنامج صرف الدعم السكني بهدف دعم ملكية المنازل فِيْ المملكة. وفِيْ نفس السياق سنناقش معكَمْ فِيْ السطور التالية مقدار الدعم السكني المتبقي للمستحقين لشهر ذي الحجة 1443.

تراجع الدعم السكني

فِيْ تدوينة جديدة، أكدت منصة سكني على حسابها الرسمي على موقع تويتر، بدء إيداعات دعم الإسكان فِيْ حسابات المستفِيْدين. يصادف صباح الأحد الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري 2022. واليوم الهجري هُو الخامس والعشرون من شهر ذي الحجة 1443 هـ. هذا هُو الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مَتَّى ينخفض ​​دعم السكن

من المقرر أن ينخفض ​​الدعم السكني لشهر ذي الحجة. الأحد الموافق الخامس والعشرين (25) من شهر ذي الحجة 1443، الذي يوافق التاريخ الميلادي الرابع والعشرين من تموز (يوليو) (24)، 2022.

تاريخ نشر دعم الإسكان

وبعد ذلك سنعرف مَوعِد تخفِيْض المساعدات السكنية. نشير فِيْ الأسطر التالية إلى أن برنامج دعم الإسكان هُو أحد البرامج الاجتماعية التي يتم صرفها من خلال صندوق التنمية العقارية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. حيث يهدف برنامج الدعم السكني إلى تقديم مساعدة مالية للمستفِيْدين من البرنامج بشكل شهري. هذا لمساعدتهم على الحصول على منازل خاصة بهم. وذلك عن طريق زيادة نسبة ملكية العقارات بين مواطني المملكة. جدير بالذكر أن الحكومة السَعُودِيْة أعلنت عن صرف قرابة 670 مليون ريال سعودي شهريًا فِيْ حسابات متلقي دعم الإسكان.

كَمْ تبقى من دعم السكن

بعد ذلك، نراقب العد التنازلي حتى الآن للانخفاض فِيْ دعم الإسكان.

