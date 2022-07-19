مَتَّى ينزل الدعم السكني .. كَمْ باقي على مَوعِد نزول الدعم السكني لهذا الشهر

مَتَّى ينخفض ​​الدعم للإسكان، فهُو من أهم الأسئلة التي يطرحها المستفِيْدون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على أنفسهم لمعرفة مَتَّى سينخفض ​​دعم الإسكان لهذا الشهر. والتي يتم صرفها من خلال صندوق التنمية العقارية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. وهُو الصندوق المسؤول عن برنامج صرف الدعم السكني بهدف دعم ملكية المنازل فِيْ المملكة. وفِيْ نفس السياق سنناقش معكَمْ فِيْ السطور التالية مقدار الدعم السكني المتبقي للمستحقين لشهر ذي الحجة 1443.

مَتَّى ينخفض ​​دعم السكن

من المقرر أن ينخفض ​​الدعم السكني لشهر ذي الحجة. يوم الأحد التالي، الذي يوافق اليوم الخامس والعشرين (25) من شهر ذي الحجة 1443، والذي يوافق التاريخ الميلادي فِيْ الرابع والعشرين من تموز (يوليو) 2022.

تاريخ نشر دعم الإسكان

وبعد ذلك سنعرف مَوعِد تخفِيْض المساعدات السكنية. فِيْ السطور التالية نبرز أن برنامج دعم الإسكان هُو أحد البرامج الاجتماعية التي يتم صرفها من خلال صندوق التنمية العقارية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. حيث يهدف برنامج الدعم السكني إلى تقديم مساعدة مالية للمستفِيْدين من البرنامج بشكل شهري. هذا لمساعدتهم على الحصول على منازل خاصة بهم. وذلك عن طريق زيادة نسبة ملكية العقارات بين مواطني المملكة. جدير بالذكر أن الحكومة السَعُودِيْة أعلنت عن صرف قرابة 670 مليون ريال سعودي شهريًا فِيْ حسابات متلقي دعم الإسكان.

كَمْ تبقى من دعم السكن

بعد ذلك، نراقب العد التنازلي حتى الآن للانخفاض فِيْ دعم الإسكان.