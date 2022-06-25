مَتَّى ينزل الدعم السكني لهذا الشهر يونيو 2022

عندما يتراجع دعم الإسكان لهذا الشهر، يونيو 2022، يعتبر دعم الإسكان من أفضل البرامج المقدمة للأفراد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تم تأخير دفع المساعدة السكنية لشهر يونيو لأسباب عديدة، لذلك يرغب الكثير من المواطنين فِيْ معرفة ذلك، وبالتالي سيناقشون حَقيْقَة تأجيل دعم الإسكان للشهر المقبل.

برنامج دعم الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 2022

تعمل وزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية على صرف برنامج الدعم السكني والذي يعد بدوره من أهم برامج توفِيْر السكن والشقق المجانية، بالإضافة إلى توفِيْر الأراضي الخالية من المساكن. تحصيل الرسوم من المالكين المؤهلين وفقًا لمجموعة من الشروط والمؤهلات اللازمة.

مَتَّى سيصدر دعم السكن لهذا الشهر

سيتم صرف الدعم السكني يوم الأحد 26 يونيو 2022، حيث سيستمر التبادل لمدة خمسة أيام متتالية، بالضبط فِيْ الساعة الثانية عشرة صباحًا، حيث كان من المقرر صرف الدعم السكني يوم الخميس 23 يونيو 2022، ولكن لأسباب فنية، البورصة تم تأجيله ليوم الأحد، وأن يومي الجمعة والسبت عطلتان رسميتان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

حَقيْقَة تأجيل الدعم السكني للشهر المقبل

ورفض تأجيل صرف دعم السكن للشهر المقبل من خلال خدمة المستفِيْدين عبر منصة تويتر، حيث أكد أنه سيتم إيداع الدعم السكني فِيْ حسابات المواطنين فور الانتهاء من عملية حَلْ المشاكل الفنية. . ، وأكدت أنه سيتم الصرف فِيْ الأيام المقبلة، يوم الأحد 26 يونيو 2022.

سبب تأخر صرف الدعم السكني لشهر حزيران 2022

يعود سبب التأخير فِيْ دفع بدل السكن للمواطنين لشهر حزيران إلى مشاكل فنية واجهها طلب الإسكان وكان موقع خدمة المستفِيْد السكني على استعداد لمعالجة المشكلة وصرف الدعم فِيْ أسرع وقت ممكن ودعت المواطنين الى الهدوء والطمأنينة.

كيف تطلب دعم الإسكان لعام 2022

الدعم السكني لوزارة الإسكان مطلوب فِيْ الخطوات التالية

افتح رَابِطْ الصفحة الرئيسية “”.

انتقل إلى علامة التبويب تسجيل الدخول.

أدخل رقم الهُوية ورقم الإقامة فِيْ المواقع المحددة.

قم بتدوين كلمة المرور وكلمة المرور المرئية.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

عنوان الخدمات عبر الإنترنت.

حدد خدمة الاستعلام عن طريق رقم الهُوية.

حدد زر الملاءمة للحصول على الدعم.

املأ البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

انقر فوق رمز الاستعلام.

كيفِيْة التسجيل فِيْ برنامج دعم الإسكان 2022

يجب عليك اتباع هذه الخطوات لإكَمْال عملية التسجيل فِيْ برنامج دعم الإسكان

توجه مباشرة إلى منصة سكني.

املأ رقم الهُوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول لمقدم الطلب.

انقر فوق تسجيل الدخول.

تحديد خدمة طلب دعم الإسكان.

اقرأ ووافق على الشروط والأحكام.

تأكد من الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح.

أكَمْل إجراءات التسجيل المتبقية لطلب الدعم السكني.

شروط التسجيل فِيْ الدعم السكني 2022

من أهم شروط الاستفادة من برنامج الدعم السكني ما يلي

الجنسية السَعُودِيْة مطلوبة للمستفِيْد.

يشترط الإقامة الدائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للمستفِيْد.

عدم حيازة العقارات باسم المستفِيْد.

عمر المستفِيْد أكثر من 24 سنة.

لا يستفِيْد المتقدم من برامج الدعم الحكومية.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مَوعِد تخفِيْض الدعم السكني لهذا الشهر يونيو 2022، وحَقيْقَة أن الدعم سيتم تأجيله للشهر المقبل وذكرنا كيفِيْة التقديم والتسجيل للحصول على الدعم السكني والأكثر متطلبات التسجيل الهامة.