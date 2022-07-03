مَتَّى ينزل الراتب لشهر يوليو 2022

يريد الكثيرون معرفة مَوعِد تخفِيْض الراتب لشهر يوليو 2022، مع اقتراب مَوعِد عيد الأضحى وزيادة التكلفة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن مَوعِد تخفِيْض الراتب. أجور العمال لهذا الشهر، لذلك سنتحدث خلال ذلك عن أجر شهر يوليو ومَتَّى سينخفض.

مَتَّى سيأتي راتب شهر تموز 2022

يتزامن مَوعِد صرف الراتب لشهر يوليو 2022 مع 28 ذو الحجة 1443 و 27 يوليو 2022 م، حيث يستمر الصرف لعدة أيام متتالية، بناءً على قرارات وزارة المالية السَعُودِيْة ووزارة المالية. الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْ من الوقت حتى راتب يوليو 2022

يتبقى 23 يومًا على صرف راتب شهر يوليو، حيث سيتم دفع الراتب فِيْ 27 يوليو 2022، والذي يصادف 28 ذو الحجة، 1443 هـ.

تاريخ إصدار الراتب فِيْ يوليو 2022

مَتَّى يتم الافراج عن رواتب المتقاعدين عن شهر تموز 2022

يصرف راتب المتقاعدين عن هذا الشهر بتاريخ 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م بناءً على التاريخ الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة. محدد سلفا وعليه يبقى راتب صاحب المعاش 22 يوما.

مَوعِد صرف حساب المواطن لشهر تموز 2022

أعلنت وزارة القوى العاملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن سداد فاتورة المواطن بتاريخ 11 ذو الحجة 1443، الموافق 10 يوليو 2022، لجميع المستفِيْدين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يتبقى 6 أيام فقط لنزول الراتب. .

تواصل مع وزارة المالية السَعُودِيْة

يمكنك التواصل مع وزارة المالية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال الطرق التالية

الرقم الموحد اتصل بالرقم 19990.

بريد إلكتروني [email protected]

حساب تويتر يمكن الوصول إلى وزارة المالية من خلال خدمة العملاء “”.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مَوعِد تخفِيْض الراتب لشهر يوليو 2022 ومَوعِد رواتب المتقاعدين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بالإضافة إلى مَوعِد صرف حساب المواطن للشهر. يوليو 2022.