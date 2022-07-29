مَتَّى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1444 أغسطس ورَابِطْ تقديم جديد sbis

مَتَّى سيتم وضع التأمينات الاجتماعية المطورة 1444 بالتاريخ الميلادي والهجري فِيْ الحسابات المصرفِيْة للمستفِيْدين بعد أن أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج الاستحقاق للدفعة الثامنة لشهر يوليو 2022 م الخميس فِيْ اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1443 هـ، حيث ينتظر المؤهلون من تنطبق عليهم الشُروطْ. الحق فِيْ برنامج دعم المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي الجديد هُو تاريخ إيداع راتب الضمان الاجتماعي فِيْ حساباتهم المصرفِيْة، مع إبراز أنه سيتم تحويل الرواتب إلى الحسابات التي تم التحقق منها بنجاح فقط. يتوفر الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الإنترنت، ومن الممكن أيضًا معرفة مقدار الحق الضماني الذي تم تطويره للفرد والأسرة.

مَتَّى سيتم الافراج عن الضمان الاجتماعي المطور 1444

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامجا لدعم المستفِيْدين الجدد من الضمان الاجتماعي أو نظام الضمان الاجتماعي المطور، وأبرزت جهُودها خلال الفترة المقبلة لتوحيد مَوعِد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفِيْدين من العمر. والبرنامج الجديد كل شهر هجري.

بعد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور جميع المواعيد سواء كان تاريخ صدور نتائج الاستحقاق والاستحقاق أو تاريخ إيداع راتب الضمان الاجتماعي فِيْ الحسابات البنكية للمؤهلين تم ربطهم بالتقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري فِيْ الملف الموحد.

يجب إدخال رقم الآيبان المرتبط بهُوية المستفِيْد الرئيسي ومقدم الطلب ومقدم الطلب، حيث أن لوائح الضمان المطورة تنص على الحاجة إلى وجود حساب بنكي للمستفِيْد الرئيسي ليتمكن من تحويل الأقساط فِيْ حالة القبول والتأهِيْل. من كل شهر ميلادي.

يمكن الاطلاع على إجابة السؤال المطروح، مَتَّى سيصدر إبراء الضمان الاجتماعي 1444 الدفعة الثامنة، يوليو 2022 م، بالتاريخ الميلادي والهجري، من خلال ما يلي

ايداع معاش الضمان يوم الاثنين 1 اب 2022 د. م الموافق 2 محرم 1444 هـ.

تطوير رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

أنشأت الموارد البشرية منصة خاصة لتلقي طلبات الضمان الاجتماعي، والتي تم تحويل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إليها بحيث يمكن تنفِيْذ جميع الطلبات المتعلقة ببرنامج دعم المستفِيْدين من الضمان من خلال الدخول إليه. التسجيل متاح على المنصة وفق شُروطْ وأحكام التسجيل على المنصة المعتمدة فِيْ التسجيل الجديد.

بعد الانتهاء من تسجيل مستخدم جديد فِيْ منصة دعم الضمان الاجتماعي الجديدة، يمكن التقدم لبرنامج دعم مستفِيْد من الضمان الاجتماعي للاستفادة من مبالغ الدعم وقت القبول بسبب تطبيق شُروطْ الاستحقاق. للاستفسار عن حالة الضمان الاجتماعي التي تم تطويرها، لذلك قمنا بتوفِيْر رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي برجاء إدخال التالي

رَابِطْ تسجيل جديد على منصة الدعمsbis.hrsd.gov.sa).

استفسارات حول نتائج الأهلية والأهلية

أعلنت الوزارة، اليوم الخميس، نتائج استحقاق الجولة الثامنة من برنامج الدعم، وأتاحت الاطلاع على نتائج الاستحقاق والأهلية للمتقدمين الجدد والمستفِيْدين من المدفوعات السابقة عبر منصة الدعم الاجتماعي والحماية. حول الأهلية.

يجب تقديم الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتائج، ويتم تقديم الاعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم يتم إدخاله فِيْ برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي، ثم الأهلية والأهلية، ثم ة تفاصيل دورة الأهلية، ومن هنا يمكن تقديم الاعتراض. إرفاق الملفات المطلوبة حسب نوع الاعتراض، ثم تقديم الاعتراض.

ومن يريد أن يعرف تاريخ صرف الدفعة الحالية لشهر يوليو من معاش الضمان الاجتماعي، يمكنه فعل ذلك من خلال النقطة المشار إليها بالإجابة على السؤال حول مَوعِد الإفراج عن السداد المطوَّر للضمان الاجتماعي 1444 فِيْ يوليو 2022 م أعلاه، و يمكن أيضًا تقديم واحد جديد بموجب الضمان باتباع الرَابِطْ الرسمي المرفق.