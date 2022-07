مَتَّى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1444 .. كَمْ باقي على نزول راتب الضمان لهذا الشهر

مَتَّى سيتم تطوير الضمان الاجتماعي لشهر آب – محرم 1443 – 2022 وهِيْ من أهم الأسئلة التي يرغب المستفِيْدون من برنامج الضمان الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ معرفة الإجابة عنها الآن. هذا لإعلامك بالمبلغ المتبقي لإيداع الضمان المحسن لهذا الشهر فِيْ حساباتك المصرفِيْة. وفِيْ السياق ذاته، سنتابع لك فِيْ السطور التالية تفاصيل تخفِيْض راتب التأمين، على النحو الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

مَتَّى ينخفض ​​الضمان الاجتماعي للمروج

يتم تخفِيْض راتب الضمان الاجتماعي المطور كَمْا أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة. فِيْ صباح يوم الأحد القادم الموافق الحادي والثلاثين (31) من شهر يوليو عام 2022 الذي يوافق التاريخ الثاني (2) من شهر محرم 1444.

كَمْ تبقى من راتب المطور

يتساءل المستفِيْدون من البرنامج أيضًا عن مقدار الراتب المتبقي لديهم ضمان المطور لهذا الشهر الذي سنشرح بالتفصيل فِيْ العد التنازلي القادم. يوضح ذلك عدد الأيام المتبقية لسداد راتب الضمان الاجتماعي.

var countDownDate = new Date("7 31, 2022 000000").getTime();

// Update the count down every 1 second var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var distance2 = countDownDate+(24*60*60*1000) - now;

// Time calculations for days, hours, minutes and seconds var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

var days2 = Math.floor(distance2 / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60)) / 1000);

// Display the result in the element with id="demo" document.getElementById("countdownbeso").innerHTML ="