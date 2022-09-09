مَتَّى ينزل حساب المواطن هذا الشهر سبتمبر 2022 الدفعة 58،للعم أن التمويل يتم دفعه بصورة دورية في اليوم الحادي عشر من بداية كل شهر هجري وقد يتم الإيداع قبل هذا الموعد بيوم أو بعده بيوم وذلك إذا تصادف يوم الدفع مع إجازة نهاية الأسبوع وقد تحدد توقيق صرف التمويل 58 من حساب المواطن يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2022 وذلك من خلال صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

مَتَّى سيتم الافراج عن حساب المواطن هذا الشهر

سأل أحد المستفِيْدين عن مَوعِد الإفراج عن حساب المواطن واستلم الجواب من خدمة المستفِيْدين من حساب المواطن. يتم صرف الدعم بشكل دوري فِيْ اليوم العاشر من بداية كل شهر ميلادي. يمكن إجراء الإيداع قبل هذا التاريخ بيوم أو بعده، إذا تزامن يوم التغيير مع عطلة نهاية الأسبوع. حُدِّد مَوعِد صرف الدفة 58 لحساب المواطن ليوم الأحد 11 سبتمبر 2022. ومن خلال صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تم الإعلان عن برنامج حساب المواطن أمس الأول أمس 7 سبتمبر. . عن المدة المتبقية لتحميل حساب المواطن وهِيْ أربعة أيام. هذا يعني أن تاريخ الانخفاض فِيْ الدعم سيكون بعد يومين فقط من الآن.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

مع اقتراب تاريخ الصرف من حساب المواطن، يستفسر المستفِيْدون عن الأهلية فِيْ حساب المواطن. من لم يتحقق من أهليته عند إعلان النتائج ويستفسر عن الأهلية باتباع الخطوات التالية

أدخل رَابِطْ البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم المعرف وكلمة المرور ورمز التحقق.

بعد النقر فوق زر تسجيل الدخول، سيتم توجيهك إلى حسابك فِيْ البرنامج.

أدخل قائمة الأهلية ثم اختر منها لدراسة الأهلية.

ستظهر نتيجة أهليتك فِيْ حساب المواطن الخاص بك سواء كنت مؤهلاً للحصول على الدعم أم لا. فِيْ حالة عدم الأهلية، يمكنك تقديم اعتراض على استحقاق حساب المواطن. يمكنك الاطلاع على مقالتنا التي تشرح خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن.

ة حساب المواطن برقم الهُوية

يمكنك الاستفسار عن أصل دعم المواطن باتباع ما يلي

توجو موقع حساب المواطن الرسمي.

تسجيل الدخول إلى حسابك.

حدد علامة التبويب “الاستعلام عن حساب المواطن”.

أدخل رقم التعريف القومي الخاص بك، ثم اكتب رمز التحقق.

انقر فوق أيقونة متابعة لعرض معلومات الدفع الخاصة بك ومعرفة ما إذا كان الدعم قد تم إيداعه أم لا.

إذا كنت تريد التحقق من أي شيء متعلق بحسابك. يمكنك استخدام رقم الحساب المجاني للمواطن للتواصل مع خدمة المستفِيْد.

جدير بالذكر أن البرنامج سبق أن حذر أكثر من مرة من إخفاء أي معلومات أساسية. وهذا يعني تطبيق المادة العشرين التي تنص على حرمانه من الدعم لمدة لا تقل عن سنتين. أو استرداد جميع المبالغ النقدية التي حصل عليها المستفِيْد بشكل غير عادل. أو خذ كلاهما.

مع اقتراب توقيت دفع حساب المواطن يقوم العملاء من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالاستفسار عن الأهلية في حساب المواطن ممن لم يستطيعوا ان يحصلوا على الأهلية حال الإعلان عن صدور الأسماء، ويتم الاستعلام عن الموافقة من خلال الدخول على رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق حساب المواطن.