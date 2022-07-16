مَتَّى ينزل دعم الصندوق العقاري وكَمْ المبلغ

مَتَّى سيتم تخفِيْض دعم الصندوق العقاري وما هُو مَوعِد صرف الدعم السكني 1444 منذ أن عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تقديم خدمات الدعم للمواطنين المستحقين كَمْا قدمت العديد من الخدمات الإلكترونية، كيفِيْة إرسال طلب للحصول على دعم السكن إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المكاتب المتخصصة على غرار إيداع الاعتراضات. الديوان الملكي هُو أشهر وكالة معونة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يشارك مع الوزارة فِيْ منح الأراضي وإعفاءات القروض مجانًا.

مَتَّى يخرج دعم الصندوق العقاري

يعتبر صندوق التنمية العقارية من أكبر الجهات الحكومية المشاركة فِيْ تقديم الدعم السكني والتمويل العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك السَعُودِيْة. مَتَّى يتم تخفِيْض دعم الصندوق العقاري لتسهِيْل المواطنين

فِيْ حال كان الدعم شهريًا يكون تاريخ صرف الدعم السكني هُو اليوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي، ولكن بعد الحصول على موافقة الجهات المالية يتم إيداع الدعم خلال يومين من تاريخ السحب من خلال الجهة التي تقدم الدعم. التمويل، وتحديدا البنوك السَعُودِيْة، وأكدت الوزارة أن دعم الصرف قبل الأجور فِيْ السَعُودِيْة ينخفض.

كَمْ هُو دعم السكن

ومن خلال الحسابات الرسمية للصندوق العقاري على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التأكيد على أن قيمة الدعم غير القابل للاسترداد نصف مليون ريال سعودي، وهِيْ أقصى قيمة يمكن الحصول عليها بعد خصم تقاعد المملكة أو التأمين.

فِيْ حالة عدم إمكانية هذا الدعم، يمكنك كتابة عرض إلى الديوان الملكي لتقديم طلب الدعم مرة أخرى أو الحصول على منح الأراضي فِيْ مختلف مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة.

الرقم الموحد لوزارة الاسكان

يمكن الاتصال بوزارة الإسكان للاعتراض على الدعم العقاري من الصندوق، أو عند رفض طلب الحصول على منتجات سكني، بالاتصال على 199090 من أي مكان.