مَتَّى ينزل راتب التاهِيْل الشامل .. كَمْ باقي على مَوعِد صرف رواتب التأهِيْل الشامل لهذا الشهر “ذو الحجة” 1443

مَتَّى سينخفض ​​راتب التأهِيْل الشامل إنها من الأسئلة التي يطرحها العديد من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة على أنفسهم لمعرفة مَتَّى ستكون رواتب التأهِيْل لهذا الشهر فِيْ حساباتهم. وفِيْ السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن راتب إعادة التأهِيْل يصرف شهريًا للمستفِيْدين من أجل مساعدتهم على عيش حياة كريمة ومساعدتهم فِيْ مواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة التي عصفت بالبلاد.

مَتَّى سينخفض ​​راتب التأهِيْل الشامل

من المقرر تخفِيْض راتب التأهِيْل الشامل لشهر ذي الحجة 1443 (راتب تموز). فِيْ صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم السابع والعشرين (27) من الشهر الهجري لعام 1443 الموافق لليوم الميلادي من اليوم السادس والعشرين (26) من شهر تموز (يوليو) 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن راتب التأهِيْل الشامل هُو أحد البرامج الاجتماعية التي تضمنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. حيث يتم تقديم التأهِيْل الشامل للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة أو المواطنين الذين يعانون من إعاقة جسدية تؤثر على حياتهم الطبيعية.

كَمْ يتبقى لراتب التأهِيْل الشامل

أدناه، نقدم العد التنازلي لدفع رواتب إعادة التأهِيْل الشامل حسب التاريخ المحدد لقيدها فِيْ حسابات المستفِيْدين.

var countDownDate = new Date("7 26, 2022 000000").getTime();

// Update the count down every 1 second var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var distance2 = countDownDate+(24*60*60*1000) - now;

// Time calculations for days, hours, minutes and seconds var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

var days2 = Math.floor(distance2 / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60)) / 1000);

// Display the result in the element with id="demo" document.getElementById("countdownbeso").innerHTML ="