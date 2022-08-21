مَتَّى ينزل ساند ما شُروطْ استحقاق دعم ساند لمواطني المملكة، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول مدفوعات سائد لشهر أغسطس لعام 2022، والتي تعد أحدى المبادرات التي يتم تقديمها من قبل صندوق الضمان الإجتماعي، والتي يتم صرفها لعدد كبير من المواطنين والتي تساعدهم بشكل كبير على التحمل من تكاليف الحياة الصعبة، وسنتطرق على موعد نزول مدفوعات ساند

تاريخ صرف الرمال 1444 هـ

بعد تساؤلات كثيرة حول مَوعِد صرف الرمل للعام الحالي 1444 هـ – 2022 م، كشفت الجهات المعنية بمبادرة ساند، أنه سيتم صرف الراتب فِيْ بداية شهر سبتمبر المقبل، ولم يتم تحديد مَوعِد الصرف بعد. أنشئت، وتشير إلى صرف المتضررين من انتشار عدوى فِيْروس كورونا المستجد، مما تسبب فِيْ انقطاع حياتهم ووَظْائِفْهم، وفقد كثير منهم وَظْائِفْهم وتركوا بلا دخل شهري، وكانت المبادرة دعمًا لهم فِيْ ظروفهم الصعبة.

أهم شُروطْ الأهلية للحصول على دعم ساند

من بين الشُروطْ التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمقدم طلب للحصول على دعم ساند ليكون مؤهلاً، كل ما يلي –

يجب أن يكون كل من يطلب الدعم سعودي الجنسية فقط.

يشترط أن تكون مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة قبل تقديم الطلب بثلاثة أشهر على الأقل.

يجب أن تكون مدة عملك فِيْ قطاع العمل قد تجاوزت المدة المنصوص عليها فِيْ قانون نظام ساند وهِيْ المادة رقم 14.

التزام المستفِيْد أو المتقدم بكافة البرامج التدريبية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

أيضًا، يجب ألا يكون لمقدم الطلب أي دخل آخر أو أن يكون لديه مشاريع صغيرة أو أنشطة خاصة بهم يحصلون منها على أموال.

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد فصل من أي وظيفة لأي سبب شخصي أو متعلق بالعمل.

قدرة المتقدم على العمل تحت أي ظرف من الظروف وعدم معاناته من أي مرض خطير أو مزمن أو يعاني من أي نوع من أنواع الإعاقة.

يعد برنامج ساند من البرامج التي تقدمها وزارة الموارد والتابعة للضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف راتب ساند مع بداية كل شهر ميلادي، وعلى الأغلب سيتم صرف مدفوعات ساند في الثالث من شهر سبتمبر لعام 2022 لكافة المستفيدين.