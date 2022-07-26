مَتَّى ينطلق آيفون برو ماكس 14 فِيْ الأسواق وسعره ومواصفاته المتوقعه

يعد مَوعِد إطلاق iPhone 14 Pro Max فِيْ السوق وسعره من القضايا التي تهم الكثير من محبي iPhone، حيث يعتبر هذا الهاتف من أحدث الإصدارات من شركة Apple الأمريكية العملاقة، والتي توشك على إطلاقها فِيْ السوق فِيْ دورتها الرابعة عشر. سلسلة هُواتف الجيل، والتي تم تصنيفها كواحدة من أحدث وأغلى الهُواتف الذكية فِيْ العالم. سنشرح مَوعِد وتوقعات أسعار الهاتف ومواصفاته فِيْ السوق من خلال سطور هذا المقال.

مَتَّى سيتم إطلاق iPhone 14 Promax

وفقًا لبعض التقارير الصادرة عن Gadget و Mac Rammers حول إطلاق Promax 14 فِيْ الأسواق حول العالم، فمن المقرر إطلاقه خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022، وتشير معظم التوقعات إلى سبتمبر.

كانت هناك بعض الشائعات بأن شركة آبل لم تطور الكاميرا فِيْ هاتف Promax 14، لكن الشركة أكدت أن هذه الشائعات ليست صحيحة وهِيْ مجرد شائعات.

جدير بالذكر أن كاميرا الهاتف شهدت تطورًا كبيرًا فِيْ إمكانياتها وإمكانياتها، حيث وصلت إلى مستوى جودة التصوير تحت الماء لفترة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم الشركة الاسم 14 Plus بدلاً من 14 Promax ؛ وذلك حتى لا يربك مستخدمي iPhone بسبب تشابه اسم Max 14 مع Promax 14، مما قد يتسبب فِيْ شراء هاتف غير مقصود بسبب الالتباس.

سعر iPhone 14 Pro Max

نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية، ارتفاع معدلات التضخم العالمية وما ترتب على ذلك من ارتفاع فِيْ الأسعار ؛ تضطر شركة آبل إلى زيادة أسعار سلسلة هُواتفها iPhone 14 القادمة بمعدل ضخم يصل إلى 100 دولار، كَمْا ساهم نقص المواد اللازمة لصنع الهُواتف الذكية وارتفاع أسعارها فِيْ هذه الزيادة السعرية، ومن المتوقع أن أسعار Promax 14 فِيْ السوق سيكون على النحو التالي

من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Promax 14، فِيْ نسخته 256 جيجا، حوالي 1099 دولارًا، أي ما يعادل 20700 جنيه إسترليني فِيْ مصر.

أما بالنسبة لنسخة الهاتف بسعة 512 جيجابايت، فإن سعر الهاتف فِيْ السوق يصل إلى 1200 دولار، أي ما يعادل 22600 جنيه مصري.

بينما من المتوقع أن يكون سعر الهاتف عند إطلاقه فِيْ السَعُودِيْة حوالي 5000 ريال لنسخة 128 جيجابايت من الهاتف.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار ليست نهائية، حيث قد يكون هناك تغيير فِيْ الأسعار عند إطلاق الهاتف بحسب حركة الأسعار العالمية.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف شاشة بحجم 6.7 إنش مع معدل تحديث 120 هرتز، ومن المتوقع أن يكون معالج الرسوميات معالج خماسي النواة، وسعة البطارية المتوقع أن تبلغ 4500 مللي أمبير. من المتوقع أن يأتي الجهاز بأربعة ألوان الذهبي، الرمادي، الفضي، والأزرق. من المتوقع أن يحزم مستشعر 48 ميجابكسل، ومن المحتمل أن يدعم الهاتف التقاط فِيْديو عالي الدقة يصل إلى 8k.