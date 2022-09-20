مَن هي سونيا جرجس التي ظهرت برفقة محمد صلاح في دبي؟ ، سونيا جرجس هي ملكة جمال جمهورية مصر العربية لعام 2020 وظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما شاركت صورها في دبي برفقه النجم المصري محمد صلاح لاعب منتدى ليفربول الإنجليزي، عرفت ملكة جمال جمهورية مصر العربية من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حساباتها الرسمية منا جعلتها ذات اهتمام كبير من قبل الجماهير العربية.

سونيا جرجس ويكيبيديا

سونيا جرجس هي ملكة جمال مصر حصلت على هذا اللقب عام 2020 وقامت بنشر الصور هي والفنان المصري محمد صلاح والتقت مجموعة من الصور في دبي مع اللاعب المصري محمد صلاح وهو يقضي أجازه قصيرة قبل التحاقه منتخب مصر لخوض مباراتين ضد النيجر في 23 سبتمبر وليبيريا في 27 من هذا الشهر.

مَن هي سونيا جرجس التي ظهرت برفقة محمد صلاح في دبي؟

نشرت ملكة جمال مصر صورا عبر حسابات الرسمية برفقه اللاعب المصري محمد صلاح الذي يلعب بنادي ليفربول، وسقطت سونيا عده صورا مع محمد صلاح وهو يتلقى الإجازة وبعد انتشار الصور ما زال الكثير يبحث عن سونيا جرجس ليعرفوا تفاصيلها عبر حسابها الانستغرام، ومن الجدير بالذكر أن سونيا هي من مواليد جمهورية مصر وتعيش حاليا في إيطاليا.

معلومات عن سوني جرجس

سونيا جرجس هي من مواليد جمهورية مصر العربية ولكنها تعيش في إيطاليا منذ 21 عاما وتحمل الجنسية المصرية والإيطالية، وقد انتقلت إلى العمل في دبي حتى أن أصبحت مديرة فندق سان بيتش وقد التقت مع اللاعب المصري محمد صلاح مرتان والتقطت معه مجموعة من الصور خلال إجازته الأخيرة، ومثلت ملكة جمال مصر سونيا في مسابقة ميس إيلين في إيطاليا لعام 2020 وحصلت على لقب ملكة جمال مصر، ولدى سونيا جرجس حساب على منصة الانستغرام ويتابعها بنحو 36000 شخص.

تحرص دوما سونيا جرجس على نشر مجموعة من صورها بخلفية البحر ونشرت مجموعة من الصور داخل مقرها وأثناء ممارستها للرياضة ومع العلم أن سونيا جرجس قد مثلت مصر في عده مسابقات وحصلت على لقب ملكة جمال جمهورية مصر العربية لعام 2020 والعديد من الالقاب.