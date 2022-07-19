[مَوعِد أهلية المواطن ca.gov.sa] استعلام نزول راتب أغسطس 2022 صوتك مسموع للتواصل

مَوعِد استحقاق المواطن ca.gov.sa لمن سجل الجديد فِيْ 6 يوليو 2022 بعد أن سمح الملك سلمان بإعادة دخول البرنامج الاجتماعي مع إجابة المواطنين على أسئلتهم، كَمْا سمح بتقديم اعتراض على القرعة 56 التي اكتملت وسلمت قبل عيد الأضْحَى المبارك.

[موعد أهلية المواطن ca.gov.sa] استشارة حول الراتب أغسطس 2022، صوتك مسموع للتواصل

استقبلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مرة أخرى طلبات التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن بعد توقف دام أكثر من عامين، حيث تلقت أوامر ملكية لتسهِيْل جميع قنوات الاتصال مع المواطنين، ودراسة الطلبات بة قاعدة البيانات من الأشخاص على منصة أبشر والمنصة الوطنية الموحدة، واستمروا أيضًا فِيْ تلقي الطلبات لمن يرغبون فِيْ الاستفادة من برنامج استحقاق أغسطس حتى 16 يوليو 2022.

كيف أتحقق من أهلية حساب المواطن

يجب على المواطنين التسجيل فِيْ البرنامج من المَوعِد الجديد المحدد حتى المَوعِد النهائي المحدد لانتهاء التسجيل، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفِيْة التحقق من أهلية المواطن عن طريق الدخول إلى صفحته الشخصية عند التسجيل. حول الأهلية، ويتم إرسال الرسائل إلى الهاتف المحمول فِيْ أوائل أغسطس 2022 للإعلان عن المقبولين فِيْ الأهلية، فِيْ حين أن غير المؤهلين لديهم فترة لتقديم اعتراضات.

تاريخ تسجيل حساب المواطن الجديد 6 يوليو 2022 المَوعِد النهائي للتسجيل هُو أغسطس. 16 يوليو 2022 تاريخ استحقاق الراتب لشهر أغسطس 1 أغسطس تاريخ إصدار الأجر المؤهل 10 أغسطس 2022

هل يمكن التسجيل للحصول على حساب مواطن

بدأ التسجيل من جديد فِيْ السادس من الشهر الجاري ويستمر حتى تعلن الوزارة إغلاق بوابة التسجيل مرة أخرى بعد الحصول على أرقام المستفِيْدين من البرنامج، ويستمر عمل الرَابِطْ القديم للتسجيل والاستشارة فِيْ النظام الجديد.

تاريخ أهلية المواطن ca.gov.sa

يتم استقطاع أهلية المواطن من حساب المستفِيْدين المقيدين به فِيْ الأول من أغسطس، لمن أكَمْل التسجيل وتعديل البيانات حتى 16 يوليو الماضي، فِيْما يرسل البرنامج رسائل استحقاق للمقبولين. الأول من أغسطس ويسمح للمدة بتقديم اعتراضات قبل دفع الراتب فِيْ العاشر من الشهر كَمْا فِيْ النظام السابق.

الاستفسار عن أهلية حساب المواطن والقبول فِيْ دفعة أغسطس 2022