“التعليم” تعلن مَوعِد أول إجازة مطولة للطلاب فِيْ السَعُودِيْة 1444| تفاصيل التقويم الدراسي، أعلنت وزراة التربية والتعليم في السعودية، عن مَوعِد أول إجازة مطولة للطلاب فِيْ السَعُودِيْة 1444، وفي التقويم المعد قبل بدء الدراسة، حيث من المقرر أن تبدأ الإجازة المطولة لطلاب في شهر أكتوبر القادم، وفق التقويم الدراسي، التي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، وفق نظام الثلاثة فصول للعام الدراسي الجديد 1444.

تاريخ أول تمديد رخصة للطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة أن تاريخ أول إجازة ممتدة للطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سيكون الأحد 16 أكتوبر 2022 م، الموافق 19 ربيع الأول 1444 هـ.

قبل هذا الترخيص، يتمتع الطلاب بعطلة رسمية بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين للعطلة الوطنية للمملكة، والتي تبدأ فِيْ نهاية يوم العمل يوم الثلاثاء 24 من شهر صفر، وتشمل الأربعاء و الخميس، بالإضافة إلى الإجازة الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت، يبدأ الطلاب الدراسة بانتظام من يوم الأحد. وفِيْ السياق ذاته، بلغ عدد الإجازات للعام الدراسي بأكَمْله نحو 56 يومًا، وبلغ العدد الفعلي للأيام الدراسية 185 يومًا.

التقويم الأكاديمي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لعام 1444

أصدرت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التقويم الأكاديمي لعام 1444 هـ، على النحو التالي، وفقًا لآخر التعديلات التي وافقت عليها الوزارة

صدفة التاريخ الإسلامي التاريخ الميلادي عطلة العيد الوطني (الأربعاء والخميس) 1444/02/25 09/21/2022 عطلة نهاية أسبوع طويلة 1444/03/19 10/16/2022 عطلة نهاية أسبوع طويلة 1444/04/16 10/11/2022 بداية الفصل الدراسي الأول من الإجازة 1444/30/04 11/24/2022 تمديد إجازة نهاية الأسبوع (الفصل الثاني) 1444/05/24 12/18/2022 عطلة نهاية أسبوع طويلة 1444/06/22 01/15/2023 عطلة يوم التأسيس (الأربعاء والخميس) 02/08/1444 02/22/2023 بداية الفصل الدراسي الثاني الاجازة 10/8/1444 هـ 03/02/2023 بداية إجازة عيد الفطر 1444/09/22 04/13/2023 عطلة نهاية أسبوع طويلة 08/11/1444 05/28/2023 تبدأ إجازة نهاية العام فِيْ 1444/12/04 06/22/2023

أعدت وزارة التربية والتعليم جدول أكاديمي متناسق لعام 1444، حيث تم اعتماد ثلاثة فصول في السنة، ويأتي مَوعِد أول إجازة مطولة للطلاب فِيْ السَعُودِيْة 1444، في السادس عشر من أكتوبر المقبل وستستمر لعدة أيام.