“التعليم” تعلن مَوعِد أول إجازة مطولة للطلاب فِيْ السَعُودِيْة 1444| تفاصيل التقويم الدراسي، أعلنت وزراة التربية والتعليم في السعودية، عن مَوعِد أول إجازة مطولة للطلاب فِيْ السَعُودِيْة 1444، وفي التقويم المعد قبل بدء الدراسة، حيث من المقرر أن تبدأ الإجازة المطولة لطلاب في شهر أكتوبر القادم، وفق التقويم الدراسي، التي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، وفق نظام الثلاثة فصول للعام الدراسي الجديد 1444.
تاريخ أول تمديد رخصة للطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444
وأوضحت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة أن تاريخ أول إجازة ممتدة للطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سيكون الأحد 16 أكتوبر 2022 م، الموافق 19 ربيع الأول 1444 هـ.
قبل هذا الترخيص، يتمتع الطلاب بعطلة رسمية بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين للعطلة الوطنية للمملكة، والتي تبدأ فِيْ نهاية يوم العمل يوم الثلاثاء 24 من شهر صفر، وتشمل الأربعاء و الخميس، بالإضافة إلى الإجازة الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت، يبدأ الطلاب الدراسة بانتظام من يوم الأحد. وفِيْ السياق ذاته، بلغ عدد الإجازات للعام الدراسي بأكَمْله نحو 56 يومًا، وبلغ العدد الفعلي للأيام الدراسية 185 يومًا.
التقويم الأكاديمي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لعام 1444
أصدرت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التقويم الأكاديمي لعام 1444 هـ، على النحو التالي، وفقًا لآخر التعديلات التي وافقت عليها الوزارة
|صدفة
|التاريخ الإسلامي
|التاريخ الميلادي
|عطلة العيد الوطني (الأربعاء والخميس)
|1444/02/25
|09/21/2022
|عطلة نهاية أسبوع طويلة
|1444/03/19
|10/16/2022
|عطلة نهاية أسبوع طويلة
|1444/04/16
|10/11/2022
|بداية الفصل الدراسي الأول من الإجازة
|1444/30/04
|11/24/2022
|تمديد إجازة نهاية الأسبوع (الفصل الثاني)
|1444/05/24
|12/18/2022
|عطلة نهاية أسبوع طويلة
|1444/06/22
|01/15/2023
|عطلة يوم التأسيس (الأربعاء والخميس)
|02/08/1444
|02/22/2023
|بداية الفصل الدراسي الثاني الاجازة
|10/8/1444 هـ
|03/02/2023
|بداية إجازة عيد الفطر
|1444/09/22
|04/13/2023
|عطلة نهاية أسبوع طويلة
|08/11/1444
|05/28/2023
|تبدأ إجازة نهاية العام فِيْ
|1444/12/04
|06/22/2023
أعدت وزارة التربية والتعليم جدول أكاديمي متناسق لعام 1444، حيث تم اعتماد ثلاثة فصول في السنة، ويأتي مَوعِد أول إجازة مطولة للطلاب فِيْ السَعُودِيْة 1444، في السادس عشر من أكتوبر المقبل وستستمر لعدة أيام.