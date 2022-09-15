مَوعِد إجازة المولد النبوي الشريف فِيْ مصر.. المَوعِد الرسمي

مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يبحث معظم العاملين فِيْ القطاعين الخاص والحكومي فِيْ مصر عَنّْ مَوعِد عيد المولد النبوي.

تصدّر مَوعِد عيد المولد النبوي محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل المواطنين فِيْ مختلف محافظات مصر.

المولد النبوي الشريف 2022

عيد المولد النبوي هُو الذكرى السنوية لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فِيْ الثاني عشر من ربيع الأول.

تبدأ الاحتفالات من بداية شهر ربيع الأول من خلال إنشاء مجالس ترانيم دينية وقصائد تمدح الرسول.

مَوعِد عيد المولد النبوي الشريف

يصادف مَوعِد المولد النبوي الشريف هذا العام، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء فِيْ مصر، يوم السبت 8 أكتوبر، ويعتبر أحد الأعياد الرسمية لجميع موظفِيْ الدولة والعاملين فِيْ القطاع الخاص.

عطلة المولد النبوي الشريف هِيْ آخر عطلة رسمية هذا العام.

مَوعِد عيد المولد النبوي الشريف 2022

يحدد مجلس الوزراء فِيْ مصر مَوعِد عيد المولد النبوي بقرار رسمي ويعلن قبل حلول العيد. ويتبع ذلك فِيْ جميع الأعياد الرسمية والمناسبات التاريخية، وتشمل الإجازة العاملين بالدولة فِيْ القطاعين العام والخاص.

بدأ العديد من المواطنين فِيْ مصر الاستعداد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بشراء حلاوة المولد النبوي الشريف من خلال المتاجر وعلب بيع حلاوة المولد النبوي الشريف لتوزيعها على الأهل والأقارب والأصدقاء.