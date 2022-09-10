مَوعِد إجازة المولد النبوي فِيْ مصر.. آخر عطلة رسمية للموظفِيْن خلال 2022

الشهر المقبل، ستحتفل مصر بالمولد النبوي الشريف، وستمنح الحكومة المصرية العمال عطلة رسمية، مع حلول المولد النبوي.

ويحدد مجلس الوزراء المصري مَوعِد عيد المولد النبوي بقرار رسمي قبل حلوله كَمْا هُو الحال فِيْ الأعياد والمناسبات التاريخية والدينية.

تشمل قرارات الإجازات العاملين بالدولة فِيْ مختلف القطاعات الحكومية، والموظفِيْن فِيْ القطاع الخاص.

مَوعِد المولد النبوي الشريف 2022 عطلة لموظفِيْ الدولة

يذكر أن ذكرى المولد النبوي فِيْ العام الجاري 2022 تصادف يوم السبت 8 أكتوبر، والجدير بالذكر أن عيد المولد النبوي هُو آخر عطلة رسمية خلال العام الجاري 2022، يستقبلها العاملون فِيْ مختلف القطاعات.

تمنح الحكومة المصرية عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحسب ما يلي.

وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد كشف عَنّْ قرار سابق بتأجيل جميع الإجازات الرسمية التي تقع فِيْ بداية أو منتصف الأسبوع إلَّى الخميس من نفس الأسبوع، لكن القرار اتخذته الحكومة رسميًا مع قدومه. من العيد ويعلن فِيْ ذلك الوقت.

يحتفل المسلمون فِيْ مصر بعيد المولد النبوي، الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف، صلى الله عليه وسلم.